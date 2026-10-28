Triển lãm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Dinh Độc Lập

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Ngày 28.10, tại Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Từ bản vẽ đến biểu tượng”, hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11.2026).

Triển lãm giới thiệu các bản vẽ, hình ảnh và tư liệu về quá trình thiết kế, xây dựng Dinh Độc Lập, qua đó giúp công chúng hiểu thêm những giá trị kiến trúc, nghệ thuật và lịch sử của công trình.

Tham dự lễ khai mạc có Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy; Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP.HCM Lê Tú Cẩm; TSKH. KTS Ngô Viết Nam Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cảnh quan Văn hóa Châu Á, cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện các bảo tàng, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực di sản, kiến trúc, kinh tế, du lịch.

Từ ý tưởng kiến trúc đến công trình thực tế

Dinh Độc Lập là công trình tiêu biểu của kiến trúc Việt Nam hiện đại, gắn với tên tuổi kiến trúc sư Ngô Viết Thụ cùng các cộng sự. Công trình thể hiện sự kết hợp giữa tư duy kiến trúc hiện đại với những giá trị văn hóa truyền thống phương Đông, từ bố cục tổng thể, hình khối, tổ chức không gian đến nội thất và các chi tiết trang trí.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận phát biểu

Với chủ đề “Từ bản vẽ đến biểu tượng”, triển lãm đưa người xem trở lại quá trình hình thành công trình thông qua hệ thống bản vẽ thiết kế, hình ảnh và tư liệu được chọn lọc. Cách trưng bày đặt các tư liệu trong mối liên hệ với không gian kiến trúc hiện hữu, giúp người xem đối chiếu những ý tưởng ban đầu với công trình đang hiện diện.

Qua đó, công chúng có thể tìm hiểu thêm về quá trình lao động sáng tạo của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ và các cộng sự, cũng như sự tham gia của những người góp phần hoàn thiện công trình. Những đường nét trên bản vẽ cho thấy quá trình hình thành các ý tưởng kiến trúc, từ thiết kế tổng thể đến những chi tiết trong không gian nội thất.

Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập. Ảnh chụp ngày 28.10.2026

Chia sẻ với Văn Hóa, TSKH. KTS Ngô Viết Nam Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cảnh quan Văn hóa Châu Á, cho rằng hoạt động này có ý nghĩa trong việc giúp công chúng hiểu sâu hơn về quá trình thiết kế và xây dựng Dinh Độc Lập, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 1962 đến năm 1966.

Theo KTS Ngô Viết Nam Sơn, thông qua những nét vẽ thủ bút của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ cùng tư liệu về các cộng sự và những người tham gia thi công, người xem có thể nhận diện rõ hơn quá trình hình thành công trình. Giá trị của Dinh Độc Lập không chỉ nằm ở hình thức kiến trúc mà còn thể hiện sự chuyển biến từ những ảnh hưởng của kiến trúc Đông Dương, kiến trúc Pháp sang một hướng tiếp cận kiến trúc hiện đại tại Việt Nam.

Các đại biểu tham quan triển lãm

TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn cũng nhấn mạnh đóng góp của nhiều ngành nghề, lực lượng trong quá trình xây dựng Dinh Độc Lập. Theo ông, đây là công trình nghệ thuật tổng hợp, được tạo nên từ sự phối hợp giữa tư duy thiết kế, kỹ thuật và tay nghề của những người trực tiếp tham gia thực hiện.

Ông kỳ vọng các tư liệu được giới thiệu tại triển lãm có thể tiếp tục được tập hợp, biên soạn thành một ấn phẩm giới thiệu Dinh Độc Lập bằng nhiều ngôn ngữ, phục vụ khách tham quan. Qua đó, công chúng có thêm thông tin để tìm hiểu không chỉ tổng thể công trình mà cả những chi tiết kiến trúc, nội thất và giá trị nghệ thuật bên trong.

Giá trị kiến trúc gắn với lịch sử dân tộc

Dinh Độc Lập có giá trị đặc biệt không chỉ bởi kiến trúc mà còn bởi vai trò trong lịch sử dân tộc. Ngày 30.4.1975, sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước gắn liền với hình ảnh lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh. Từ đó, công trình trở thành chứng tích lịch sử, biểu tượng của hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước.

Ông Trần Hữu Phước, Phó Giám đốc Hội trường Thống Nhất phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Phước, Phó Giám đốc Hội trường Thống Nhất, cho biết triển lãm là dịp để công chúng tìm hiểu thêm những giá trị kiến trúc, nghệ thuật của Dinh Độc Lập, đồng thời hiểu rõ hơn quá trình một công trình kiến trúc trở thành biểu tượng trong lịch sử dân tộc.

“Dinh Độc Lập là một thành tựu kiến trúc tiêu biểu, ghi dấu tài năng và tư duy sáng tạo của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ cùng các cộng sự. Từ hình khối, tổ chức không gian đến từng chi tiết trang trí, công trình thể hiện sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc hiện đại với những giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên một dấu ấn riêng trong nền kiến trúc Việt Nam”, ông Trần Hữu Phước nhấn mạnh.

Theo ông Trần Hữu Phước, Hội trường Thống Nhất xác định việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Dinh Độc Lập là trách nhiệm lâu dài. Mỗi hoạt động triển lãm phải góp phần đưa công chúng đến gần hơn với di sản, hiểu đúng lịch sử, trân trọng tài năng sáng tạo của dân tộc và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã để lại.

Theo Ban tổ chức, triển lãm “Từ bản vẽ đến biểu tượng” diễn ra trong thời gian 3 tháng, tại Dinh Độc Lập (số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM)

Phát biểu tại triển lãm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận ghi nhận nỗ lực của Hội trường Thống Nhất cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đơn vị phối hợp trong việc xây dựng nội dung trưng bày.

Ông Trần Thế Thuận cho rằng Dinh Độc Lập là di tích có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và kiến trúc của TP.HCM. Mỗi tư liệu, không gian và dấu tích tại đây đều góp phần kể lại những câu chuyện về lịch sử dân tộc, quá trình hình thành và phát triển của thành phố.

Cách tiếp cận của triển lãm giúp công chúng trở về với những ý tưởng ban đầu của công trình, từ bản vẽ, tư liệu đến các giá trị kiến trúc, nghệ thuật được thể hiện trong không gian thực tế. Qua đó, di sản có thể trở thành nguồn tư liệu phục vụ việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa và giáo dục thẩm mỹ cho cộng đồng.

Triển lãm thu hút nhiều tầng lớp nhân dân và du khách

“Vì vậy, việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của Dinh Độc Lập không chỉ là trách nhiệm của đơn vị trực tiếp quản lý di tích, mà còn là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của Thành phố.

Trong thời gian tới, ngành Văn hóa và Thể thao Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng các đơn vị trong việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa; khuyến khích những hình thức giới thiệu phù hợp với công chúng đương đại, nhất là thế hệ trẻ”, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP nhấn mạnh.

Triển lãm “Từ bản vẽ đến biểu tượng” góp thêm một cách tiếp cận Dinh Độc Lập từ góc độ kiến trúc và quá trình sáng tạo. Qua những tư liệu thiết kế được giới thiệu, công chúng có điều kiện hiểu rõ hơn giá trị của công trình, đồng thời nhận diện mối liên hệ giữa thành tựu kiến trúc, bản sắc văn hóa và những sự kiện lịch sử đã làm nên vị trí đặc biệt của Dinh Độc Lập trong đời sống dân tộc.