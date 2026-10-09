Triển lãm chăn nuôi quốc tế giới thiệu giải pháp số quản lý trang trại

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm tại Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Chăn nuôi, Thức ăn chăn nuôi và Chế biến thịt tại Việt Nam năm 2025.

Từ ngày 21 - 23/10, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Chăn nuôi, Thức ăn chăn nuôi và Chế biến thịt tại Việt Nam (Vietstock 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh. Đơn vị tổ chức triển lãm Informa Markets thực hiện sự kiện dưới sự chủ trì của Cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Triển lãm lần thứ 14 có chủ đề “Kiến tạo ngành chăn nuôi: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”. Khu trưng bày sẽ giới thiệu sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi cùng hệ thống chăn nuôi thông minh, thiết bị tự động hóa phục vụ quản lý trang trại. Các công nghệ chế biến và quản lý chất thải, phụ phẩm cũng là nội dung trọng tâm.

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, chương trình hội nghị, hội thảo kỹ thuật và phiên chuyên đề dự kiến đề cập khoảng 80 chủ đề. Nội dung tập trung vào chính sách phát triển ngành và những vấn đề trong sản xuất như kiểm soát dịch bệnh, quản lý chi phí và đáp ứng yêu cầu về an toàn, môi trường.

Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ chủ trì ba phiên hội nghị về xây dựng chuỗi giá trị chăn nuôi an toàn, xanh và cạnh tranh bền vững; triển vọng chăn nuôi bò thịt; cải cách hành chính. Trong đó, phiên đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp chăn nuôi và thú y sẽ tập trung trao đổi về đơn giản hóa thủ tục và tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Các hội nghị do hiệp hội ngành chủ trì sẽ thảo luận những rào cản đối với trang trại quy mô vừa và nhỏ cùng giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất. Chăn nuôi gia súc lớn theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và kinh nghiệm quản lý trang trại để thích ứng với biến động thị trường cũng nằm trong chương trình.

Về phòng chống dịch bệnh, các phiên chuyên đề sẽ đề cập dịch tả lợn châu Phi và công tác an toàn sinh học. Ngoài ra, còn có diễn đàn tập trung vào mối liên hệ giữa sức khỏe động vật, con người và môi trường, trong đó có việc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trong khuôn khổ triển lãm, hội nghị bàn tròn các hiệp hội chăn nuôi và thú y khu vực Đông Nam Á sẽ có sự tham gia của các hiệp hội từ 7 nước gồm Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Campuchia. Các bên sẽ trao đổi về những thách thức chung và ưu tiên phát triển chăn nuôi bền vững trong khu vực.