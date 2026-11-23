Triển lãm các sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp 3 miền mang tên “Con đường nông sản” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Nhật

Tham gia triển lãm có 15 gian hàng trưng bày hơn 100 sản phẩm khởi nghiệp của các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, hộ sản xuất, chủ thể OCOP, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Gia Lai như: mắc ca, tinh dầu xịt phòng sả chanh, xà phòng đa năng dầu dừa, nhang quế, muối chấm B’rê, dầu đậu phộng, măng khô...

Tại triển lãm, đại diện các đơn vị cũng giới thiệu đến khách hàng thông tin về chủ thể sản xuất, vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận, nguồn gốc và câu chuyện của sản phẩm.

Đại diện Đoàn xã Phù Mỹ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên cho khách hàng. Ảnh: Minh Nhật

Triển lãm được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá và tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của thanh niên khởi nghiệp; tạo không gian kết nối, giao lưu giữa thanh niên sản xuất nông nghiệp với các nhà phân phối và người tiêu dùng.