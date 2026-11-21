Từ tà áo dài Việt Nam thêu hạc trắng đến hanbok Hàn Quốc, lễ phục hoàng gia Thái Lan hay những thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống Philippines, tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo APEC tại Thâm Quyến trở thành một điểm nhấn trong ngoại giao văn hóa. Qua lựa chọn trang phục, các phu nhân không chỉ thể hiện phong cách cá nhân mà còn mang những biểu tượng văn hóa dân tộc vào không gian ngoại giao quốc tế.