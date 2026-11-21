Triển lãm BIGBANG 'COSMOS': 8 khu vực mãn nhãn, được idol 'thị phạm' tạo dáng
Chính thức mở cửa từ 21/11 tại TP.HCM, triển lãm truyền thông kỷ niệm 20 năm BIGBANG "COSMOS" mang đến không gian nghệ thuật đa giác quan cho cộng đồng V.I.P. Với 8 khu vực trải nghiệm "tuyệt đối điện ảnh", sự kiện đưa fan đi qua ký ức thanh xuân cùng cơ hội tương tác, chụp ảnh "như thật" bên thần tượng. COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION IN HO CHI MINH CITY và MD Shop mở cửa từ 10:00 đến 22:00 hằng ngày, kéo dài đến hết ngày 03/01/2027 tại VPBank Flagship, tòa nhà Riverfront Financial, số 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/trien-lam-bigbang-cosmos-8-khu-vuc-man-nhan-duoc-idol-thi-pham-tao-dang-post1896332.tpo