Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), triển lãm "Bạc Di sản - Mây thơm ngang đời" diễn ra trong hai ngày 21-22/11/2026 tại IDECAF (31 Thái Văn Lung, Tp.HCM), giới thiệu các sản phẩm bạc gắn với đời sống người Việt, kỹ thuật chế tác thủ công và văn hóa thưởng trà.

Triển lãm do Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat phối hợp với IDECAF, Chi hội Kết nối Di sản Văn hóa Trà Việt và Chi hội Di sản Văn hóa Cổ Tiền Sài Gòn tổ chức. Chương trình mở cửa miễn phí từ 9h đến 18h trong hai ngày.

Bạc trong đời sống thường ngày

Không gian trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm bạc gắn với sinh hoạt của người Việt, từ bạc miếng mỹ nghệ mang hình ảnh danh nhân lịch sử đến ấm, chén, đũa, muỗng, trâm cài và các vật dụng gia đình. Qua đó, người xem có thể tìm hiểu về cách bạc hiện diện trong đời sống, cũng như giá trị thẩm mỹ và kỹ thuật chế tác của chất liệu này.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, khách tham quan có thể tham gia workshop làm vòng tay bạc, khắc tên dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Người tham gia được trải nghiệm một số công đoạn chế tác thủ công và tự hoàn thiện sản phẩm.

Một nội dung khác của triển lãm là không gian trà Việt do Chi hội Kết nối Di sản Văn hóa Trà Việt phối hợp thực hiện. Tại đây, khách tham quan được tìm hiểu cách thưởng trà, cảm nhận hương vị và những tập quán văn hóa gắn với thức uống đã hiện diện qua nhiều thế hệ. Hoạt động sử dụng ấm bạc thủ công cũng gợi mở cách chất liệu và dụng cụ pha trà có thể tạo nên những trải nghiệm khác nhau.

Trong khi đó, Chi hội Di sản Văn hóa Cổ Tiền Sài Gòn giới thiệu các hiện vật liên quan đến bạc trong lịch sử tiền tệ Việt Nam, từ nén bạc, thoi bạc đến những đồng tiền bạc qua các thời kỳ. Nội dung này góp phần phác họa vai trò của bạc trong trao đổi, tích trữ tài sản và đời sống kinh tế trước đây.

Ông Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat, cho rằng bạc không chỉ gắn với giá trị của một kim loại quý mà còn hiện diện trong nhiều sinh hoạt thường ngày, từ trang sức, vật dụng gia đình đến những chiếc ấm trà dùng để tiếp khách.

Theo ông, việc giới thiệu các sản phẩm bạc trong không gian văn hóa giúp công chúng có thêm góc nhìn về mối liên hệ giữa chất liệu này với nếp sống của người Việt.

Từ kỹ thuật chế tác đến văn hóa thưởng trà

Ông Phan Nhật Thanh Trí, Giám đốc sản xuất Ancarat, cho biết doanh nghiệp đang tập trung phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trong đó chú trọng kỹ thuật chế tác và độ tinh xảo. Tại triển lãm, các sản phẩm được giới thiệu gồm vòng bạc, ấm bạc và chén bạc.

Theo ông Trí, bên cạnh chất liệu trà, dụng cụ pha cũng góp phần tạo nên trải nghiệm thưởng thức. Ông cho biết việc sử dụng ấm bạc có thể mang lại cảm nhận khác biệt về hương vị, trong đó vị chát của trà được cảm nhận dịu hơn. Đây là góc nhìn từ trải nghiệm của đơn vị sản xuất, đồng thời gợi thêm câu chuyện về sự đa dạng trong cách thưởng trà.

Ông Trần Công Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Di sản Văn hóa Tp.HCM, Chi hội trưởng Chi hội Kết nối Di sản Văn hóa Trà Việt, cho rằng giá trị của bạc không chỉ nằm ở việc lưu giữ, bảo tồn mà còn ở khả năng hiện diện trong đời sống thường ngày, qua trang sức và các vật dụng gia đình.

Theo ông Danh, việc kết hợp trưng bày bạc, trải nghiệm chế tác và thưởng trà tạo điều kiện để công chúng tiếp cận các thực hành văn hóa trong một không gian chung. Qua đó, những giá trị truyền thống có thể được duy trì không chỉ bằng hoạt động bảo tồn mà còn thông qua việc sử dụng và thực hành trong đời sống.

Trong khuôn khổ triển lãm, Ancarat cũng giới thiệu bộ sản phẩm "Đông Sơn Tụ Bảo" gồm một Trống Đồng vàng 9999, trọng lượng 1 phân, và một Trống Đồng bạc 999, trọng lượng 1 lượng. Bộ sản phẩm được phát hành giới hạn 500 bộ. Trong đó, 150 bộ được bán tại triển lãm mỗi ngày trong hai ngày 21 và 22/11; 200 bộ còn lại mở bán trực tuyến trên website Ancarat lúc 20h ngày 22/11, dự kiến giao hàng từ ngày 25/11.

Dịp này, doanh nghiệp giới thiệu thêm các mẫu bạc miếng thuộc bộ sưu tập danh nhân lịch sử Việt Nam, gồm Bà Triệu, Ngô Quyền và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tiếp nối các mẫu Hai Bà Trưng và Vua Hùng phát hành năm 2025.

Thông qua các hoạt động trưng bày và trải nghiệm, triển lãm đặt bạc trong mối liên hệ với nghề thủ công, lịch sử và văn hóa thưởng trà. Đây cũng là dịp để nhìn nhận việc bảo tồn di sản không chỉ dừng ở lưu giữ hiện vật mà còn gắn với khả năng đưa những giá trị văn hóa vào đời sống đương đại.