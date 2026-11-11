Triển lãm ảnh về những dấu mốc đáng nhớ của di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ngày Văn hoá Việt Nam

Chiều 11/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), TTXVN phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa”, nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026).

Với hơn 60 tác phẩm được tuyển chọn từ kho tư liệu ảnh của TTXVN, triển lãm tái hiện những dấu mốc đáng nhớ của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ các khuôn hình lịch sử đến những hoạt động văn hóa, giáo dục và đối ngoại trong đời sống đương đại.

Công chúng tham dự triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Đình Trung

Trong đó, nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc các nguyên thủ, chính khách quốc tế thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong các chuyến thăm chính thức Việt Nam, như Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton (năm 2000), Tổng thống Nga Vladimir Putin (năm 2001), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (năm 2005), Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko (năm 2017), Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân (năm 2024)...

Qua những hình ảnh này, triển lãm cho thấy vai trò của di sản trong hoạt động đối ngoại, trở thành cầu nối giúp bạn bè quốc tế tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa các quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhấn mạnh, triển lãm kể câu chuyện về một di sản được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa qua nhiều thế hệ. Từ trường Quốc học đầu tiên đến điểm đến trong các hoạt động đối ngoại, Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng văn hóa Việt Nam, kết nối truyền thống với hiện tại, Việt Nam với thế giới.

Du khách tham quan không gian trưng bày ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa”. Ảnh: Đình Trung

Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh tư liệu về diện mạo di tích qua các thời kỳ, như Khuê Văn Các năm 1960, cổng Văn Miếu năm 1967, vườn bia Tiến sĩ năm 1979, sân Bái Đường năm 1990... Những khuôn hình này được đặt trong sự đối chiếu với diện mạo di tích hôm nay, phản ánh hành trình gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Không gian trưng bày còn ghi lại các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giáo dục tại di tích như hội xuân, trò chơi dân gian, xin chữ đầu năm, trình diễn nghệ thuật truyền thống, tôn vinh tài năng trẻ và giáo dục di sản cho học sinh, sinh viên.

Qua đó, làm nổi bật sức sống của truyền thống hiếu học cũng như những nỗ lực đổi mới phương thức tiếp cận, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng.

Một số hình ảnh tư liệu trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Đình Trung

Được xây dựng năm 1070, Văn Miếu là nơi thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền; đến năm 1076, Quốc Tử Giám được thành lập, trở thành trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.

Trải qua nhiều thế kỷ, nơi đây đã trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng nhân tài. Đặc biệt, hệ thống 82 bia Tiến sĩ tại di tích đã được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới.

Thông qua các tư liệu ảnh có giá trị lịch sử và văn hóa, triển lãm góp phần lưu giữ ký ức về một di sản tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 15/11/2026.