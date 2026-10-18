Triển lãm ảnh về Bác Hồ khơi dậy khát vọng phát triển

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tham quan triển lãm. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Đây là hoạt động tuyên truyền thiết thực gắn với thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XIV) về "đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Triển lãm ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc" do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo nội dung, Trung tâm thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa phối hợp thực hiện.

Triển lãm gồm ảnh tư liệu đen trắng (thuộc bản quyền của TTXVN đang lưu trữ tại Trung tâm thông tấn Quốc gia) về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, tái hiện hình ảnh Bác ân cần bên thiếu nhi, gần gũi với người nông dân, dành tình cảm sâu nặng cho đồng bào miền Nam ra thăm miền Bắc. Dù đã đi xa, hình ảnh giản dị, nụ cười hiền hậu và tình yêu thương bao la của Người vẫn sống mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Trưởng, Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết, các bức ảnh là tư liệu quý, phản ánh sinh động hành trình thực hiện khát vọng vì độc lập, tự do và hạnh phúc nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Người xem có dịp nhìn lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người; đồng thời cảm nhận sâu sắc hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và khát vọng cao cả mà Người theo đuổi suốt cuộc đời. Những tư liệu ấy khẳng định giá trị trường tồn của di sản Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần mà Người để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Trưởng nói.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương, đất nước, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hòa luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện noi theo Bác Hồ vĩ đại. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên 18/10 phường Cam Ranh là địa chỉ đỏ luôn được thế hệ hôm nay hướng về tri ân và thể hiện lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham quan không gian triển lãm, chị Lê Thị Truyền, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, được xem những hình ảnh tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, chị càng cảm nhận sâu sắc hơn công lao to lớn của Người đối với đất nước, nhân dân. Thế hệ hôm nay biết ơn Bác đã hy sinh, cống hiến tuổi trẻ, thanh xuân để dành độc lập, tự do, hạnh phúc và đất nước ta ngày càng thịnh vượng.

Ngoài các ảnh tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Khánh Hòa và Ninh Thuận hợp nhất theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội, mở ra không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng, lợi thế. Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030, xác định 4 trụ cột động lực gồm: Công nghiệp, năng lượng, du lịch - dịch vụ và đô thị - xây dựng.

Từ một địa phương có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp trong những thập niên 80 của thế kỷ XX, Khánh Hòa ngày nay đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước khẳng định vai trò cực tăng trưởng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Những lợi thế về kinh tế biển, Khu kinh tế Vân Phong, năng lượng tái tạo, du lịch và dịch vụ mở ra nhiều cơ hội phát triển. Cùng với đó, Trường Sa, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc luôn là niềm tự hào, gắn liền với ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, Khánh Hòa đang phát huy tiềm năng, huy động nguồn lực, hướng tới phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Triển lãm ảnh được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2026) là dịp để thế hệ hôm nay tri ân công ơn; nhắc nhở việc thực hành làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tiếp lửa truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng tại hội trường Trung tâm sinh hoạt văn hóa chính trị phường Cam Ranh. Khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - công viên 18/10 (phường Cam Ranh) còn có 3 màn hình led cỡ lớn trình chiếu trang trọng các bức ảnh triển lãm.