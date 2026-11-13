Triển lãm ảnh 'Từ di sản đến ngoại giao văn hóa' thu hút du khách tham quan

Du khách tham quan, tìm hiểu các tác phẩm ảnh tại triển lãm “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa”. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Du khách tham quan, tìm hiểu các tác phẩm ảnh tại triển lãm “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa”. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Du khách tham quan, tìm hiểu các tác phẩm ảnh tại triển lãm “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa”. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Du khách tham quan, tìm hiểu các tác phẩm ảnh tại triển lãm “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa”. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Triển lãm trở thành lớp học mở, giáo dục các giá trị văn hóa và những việc làm tốt cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Du khách tìm hiểu những hình ảnh tư liệu về hành trình gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Du khách tìm hiểu những hình ảnh tư liệu về hành trình gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Du khách tìm hiểu những hình ảnh tư liệu về hành trình gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Du khách tìm hiểu những hình ảnh tư liệu về hành trình gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Du khách tìm hiểu những hình ảnh tư liệu về hành trình gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)