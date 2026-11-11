Triển lãm ảnh 'Từ di sản đến ngoại giao văn hóa' tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa". (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 60 tác phẩm chọn lọc từ kho tư liệu ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, gắn với hình ảnh Văn Miếu-Quốc Tử Giám từ những khuôn hình lịch sử đến các hoạt động văn hóa, giáo dục và đối ngoại hôm nay. Qua đó, Triển lãm góp phần tôn vinh giá trị di sản, đồng thời khẳng định vai trò của tư liệu ảnh trong lưu giữ ký ức quốc gia và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Nhà báo Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định: 950 năm là một chiều dài lịch sử thể hiện chiều sâu văn hóa Việt. Từ trường Quốc học đầu tiên, Quốc Tử Giám đã trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài và tiếp tục được nuôi dưỡng qua khát vọng học tập, rèn luyện, cống hiến của mỗi thế hệ người Việt Nam. Những giá trị ấy được gìn giữ trong từng kiến trúc hiện hữu tại không gian di sản này cũng như khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam triết lý: Trân trọng tri thức cũng là trân trọng tương lai; chăm lo cho con người chính là bồi đắp nền tảng phát triển đất nước.

Nhà báo Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Với ý nghĩa đó, Triển lãm “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa” mong muốn kể câu chuyện về một di sản được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa qua nhiều thế hệ, khẳng định Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám là một biểu tượng của văn hóa Việt Nam, kết nối truyền thống với hiện tại và Việt Nam với thế giới.

“Thông tấn xã Việt Nam, với kho tư liệu ảnh quốc gia quý giá, mong muốn đưa nguồn tư liệu ấy đến gần hơn với công chúng. Để mỗi bức ảnh không chỉ kể câu chuyện về một Việt Nam với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài mà còn lan tỏa thông điệp về giá trị kết nối văn hóa giữa các dân tộc.... Ngày nay, những giá trị ấy tiếp tục tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh, tạo thế và lực để đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới”, bà Vũ Việt Trang nhấn mạnh.

Theo đó, tham quan Triển lãm, công chúng trong nước, quốc tế có thể tiếp cận những hình ảnh tiêu biểu ghi lại những khoảnh khắc đẹp, giàu cảm xúc của các vị nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong khuôn khổ các chuyến thăm chính thức Việt Nam, như: Hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton năm 2000; Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin năm 2001; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào năm 2005; Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko năm 2017; Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân năm 2024; Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân năm 2025…

Các đại biểu tham quan Triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Các hình ảnh này khẳng định vai trò của di sản trong hoạt động đối ngoại. Qua không gian đạo học và các giá trị truyền thống, bạn bè quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Di sản trở thành nhịp cầu bồi đắp sự hiểu biết, thiện cảm và gắn kết giữa các dân tộc.

Triển lãm cũng đưa công chúng trở lại với hình ảnh Khuê Văn Các năm 1960, cổng Văn Miếu năm 1967, vườn bia Tiến sĩ năm 1979, sân Bái Đường năm 1990… Tiếp nối những khuôn hình ấy là diện mạo di tích hôm nay, với các công trình được bảo tồn, tu bổ và những hoạt động văn hóa, giáo dục phong phú. Đặt trong cùng một dòng chảy tư liệu đặc biệt, các tác phẩm giúp người xem cảm nhận sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại của một di sản tiêu biểu đất Thăng Long-Hà Nội.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong nước, quốc tế. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Bên cạnh đó, khách tham quan còn được thưởng lãm hình ảnh về các hoạt động sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật và giáo dục tại Di tích: Hội xuân, trò chơi dân gian, xin chữ đầu năm, trình diễn nghệ thuật truyền thống, tôn vinh tài năng trẻ và giáo dục di sản cho học sinh, sinh viên… Những hình ảnh ấy thể hiện sức sống của truyền thống hiếu học và sự gắn bó của di sản với cộng đồng; những nỗ lực đổi mới cách tiếp cận di sản và đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Tham dự sự kiện, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Văn Miếu-Quốc Tử Giám không chỉ là di sản quý giá của dân tộc Việt Nam, hệ thống 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới, vì thế giá trị di sản cần được bảo tồn, quảng bá và giới thiệu rộng rãi tới bạn bè quốc tế bằng nhiều phương thức.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Đánh giá cao việc phối hợp tổ chức triển lãm “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa” của Thông tấn xã Việt Nam và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, ông Phong khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo tồn tư liệu quý, xây dựng cơ sở dữ liệu, quảng bá hình ảnh Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Thủ đô Hà Nội và đất nước Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà khoa học, cơ quan, đơn vị trong nước và quốc tế trong công tác sưu tầm, bảo quản tư liệu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu văn hóa; đồng thời tìm kiếm các giải pháp đưa tư liệu lên môi trường số, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận di sản của công chúng trong nước, quốc tế.

Triển lãm kéo dài trong thời gian kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.