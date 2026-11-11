Triển lãm ảnh 'Từ di sản đến ngoại giao văn hóa' tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Với hơn 60 tác phẩm được tuyển chọn từ kho tư liệu ảnh của TTXVN, triển lãm đưa người xem trở lại với hình ảnh Văn Miếu-Quốc Tử Giám qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Những khuôn hình ghi dấu thời gian, khi được đặt bên cạnh hình ảnh di tích hôm nay với các công trình được bảo tồn, tu bổ và những hoạt động văn hóa, giáo dục phong phú, giúp công chúng cảm nhận rõ hơn sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại của một di sản tiêu biểu của Thăng Long-Hà Nội./.