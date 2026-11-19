Triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên” giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống của 19 dân tộc anh em

Không chỉ được biết đến là vùng đất lịch sử với Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, Điện Biên còn là nơi hội tụ, giao thoa của nhiều sắc thái văn hóa.

Mỗi dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh đều lưu giữ những phong tục, tập quán, tri thức dân gian và nét sinh hoạt riêng, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Thông qua những hình ảnh chân thực, sinh động về đời sống và phong tục của 19 dân tộc, triển lãm giúp công chúng, du khách khám phá những giá trị văn hóa truyền thống, từ đó nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng.

Không gian trưng bày giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc các dân tộc tỉnh Điện Biên

Dấu ấn văn hóa trong nếp nhà, nghề truyền thống và ẩm thực

Không gian triển lãm đưa người xem đến gần hơn với những nét đặc trưng trong đời sống của đồng bào các dân tộc, từ kiến trúc nhà ở đến nghề thủ công truyền thống.

Nếu những ngôi nhà sàn của người Thái nổi bật với mái cong hình mai rùa, thì nhà trình tường của người Hà Nhì lại gây ấn tượng bởi kỹ thuật đắp đất độc đáo, phù hợp với điều kiện khí hậu và địa hình vùng cao.

Mỗi kiểu kiến trúc không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn phản ánh kinh nghiệm thích nghi với thiên nhiên và những quan niệm văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Không gian trưng bày giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc các dân tộc tỉnh Điện Biên

Sự khéo léo, sáng tạo của đồng bào còn được thể hiện qua các nghề thủ công truyền thống. Nghề đan lát với những sản phẩm phục vụ đời sống thường ngày; kỹ thuật trồng lanh, dệt vải, thêu hoa văn, vẽ sáp ong trên vải của người Mông là những nét nghề mang đậm dấu ấn cộng đồng.

Những họa tiết hình học, hoa lá và đường nét cách điệu không chỉ tạo nên vẻ đẹp cho trang phục mà còn gửi gắm cách nhìn về thiên nhiên, cuộc sống và khát vọng của con người.

Ẩm thực cũng là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa các dân tộc. Những món ăn như xôi nếp nương, pa pỉnh tộp, thịt trâu gác bếp của người Thái hay mèn mén, thắng cố của người Mông mang hương vị đặc trưng, đồng thời thể hiện sự am hiểu về nguyên liệu, cách chế biến và tập quán sinh hoạt của mỗi cộng đồng. Qua đó, người xem có thêm góc nhìn về văn hóa ẩm thực được bồi đắp từ điều kiện tự nhiên và kinh nghiệm sống của đồng bào.

Triển lãm góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của 19 dân tộc tỉnh Điện Biên

Gìn giữ mạch nguồn di sản trong đời sống cộng đồng

Trong đời sống tinh thần, các lễ hội, nghi lễ, làn điệu dân ca và điệu múa truyền thống góp phần làm nên sức sống của di sản. Tết Nào Pê Chầu của người Mông, nghệ thuật múa khèn, múa sạp và đặc biệt là Nghệ thuật Xòe Thái – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh – phản ánh đời sống tinh thần phong phú, tinh thần cộng đồng và khát vọng gắn kết của các dân tộc.

Những trò chơi dân gian như tó má lẹ, ném còn, đi cà kheo cũng góp phần tạo nên không khí sinh hoạt cộng đồng vui tươi, đồng thời trao truyền những giá trị văn hóa giữa các thế hệ.

Triển lãm là dịp để công chúng, du khách hiểu sâu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Điện Biên

Thông qua những hình ảnh được giới thiệu, triển lãm góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của 19 dân tộc tỉnh Điện Biên, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản trong mỗi cộng đồng.

Đây cũng là dịp để người dân, du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về cội nguồn, phong tục và những giá trị truyền thống của quê hương, từ đó nâng cao trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong đời sống hôm nay.