Học sinh đang lắng nghe giới thiệu về triển lãm ảnh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng

Triển lãm trưng bày hơn 120 bức ảnh thuộc 3 chủ đề. Trong đó, ở chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương sáng về đạo đức, trong sáng”, người xem có dịp tìm hiểu những phẩm chất cao quý, đức tính cần, kiệm, liêm, chính, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu thương con người và phong cách sống giản dị, gần gũi. Những lời dạy, câu chuyện về Bác tiếp tục khẳng định giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hiện nay.

Triển lãm làm phong phú hoạt động tuyên truyền, giáo dục

Ở phần chủ đề “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, triển lãm tập trung giới thiệu các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh. Đó là những cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động tận tụy với công việc; hăng say trong lao động sản xuất; có hành động đẹp, việc làm nhân ái giúp đỡ cộng đồng.

Không gian triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Chủ đề thứ ba dành không gian giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của quê hương Lâm Đồng, từ hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đến phong tục, tập quán, văn hóa và tín ngưỡng của cư dân vùng biển. Những hình ảnh trưng bày góp phần phác họa bức tranh đa dạng về cảnh quan thiên nhiên, đời sống văn hóa và bản sắc cộng đồng các vùng miền và quảng bá những giá trị di sản đặc trưng của địa phương.

Các em học sinh Trường Tiểu học Bình Hưng lắng nghe, ghi chép nội dung Triển lãm ảnh “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Đưa đoàn học sinh Trường Tiểu học Bình Hưng đến tham quan triển lãm, cô Đặng Đỗ Thanh Hằng chia sẻ: “Đây là hoạt động ngoại khóa bổ ích, giúp các em có thêm trải nghiệm thực tế, tiếp thu kiến thức lịch sử, văn hóa một cách trực quan, sinh động. Qua đó, học sinh có điều kiện liên hệ những bài học trên lớp với thực tiễn, bồi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức học tập, rèn luyện theo những tấm gương tốt”.

Người dân xem triển lãm ảnh chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Trường Dục Thanh

Với nội dung phong phú, triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” góp phần nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thế hệ trẻ, về niềm tự hào, trách nhiệm trong gìn giữ, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời làm phong phú hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Triển lãm phục vụ khách tham quan đến ngày 2/12/2026.