Triển lãm Ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 56: Nhịp sống mới của Thủ đô qua ống kính nhiếp ảnh

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), ngày 10-10, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức Triển lãm Ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 56 năm 2026 với hai chủ đề “Hà Nội – Nhịp sống mới” và “Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc”, tại Không gian vườn hoa Hàng Trống, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm (42 Nhà Chung, Hà Nội).

Khai mạc Triển lãm Ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 56 - 2026. Ảnh: Thụy Du

Phát biểu khai mạc triển lãm, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội Nguyễn Văn Toản nhấn mạnh, đây là hoạt động nghệ thuật để cùng nhìn lại hành trình phát triển của Hà Nội, cảm nhận những chuyển động mạnh mẽ của cuộc sống hôm nay, đồng thời chiêm ngưỡng vẻ đẹp phong phú, đa dạng của đất nước và con người Việt Nam qua ngôn ngữ nhiếp ảnh.

Triển lãm Ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 56 năm 2026 có sự tham gia của 1.183 tác phẩm của 227 tác giả. Trong đó, chủ đề “Hà Nội – Nhịp sống mới” có 593 tác phẩm, chủ đề “Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc” có 590 tác phẩm. Qua quá trình tuyển chọn, ban tổ chức giới thiệu 33 tác phẩm về Hà Nội và 43 tác phẩm về các vùng miền trong cả nước.

Công chúng và du khách thưởng lãm các tác phẩm. Ảnh: Thụy Du

Ở chủ đề “Hà Nội – Nhịp sống mới”, các tác phẩm ghi lại diện mạo đô thị đang chuyển mình với những tuyến đường mới, công trình hiện đại, khu đô thị và hệ thống giao thông ngày càng phát triển. Trong dòng chảy ấy, hình ảnh hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, mái ngói rêu phong, hàng cây, gánh hàng rong, tà áo dài và nhịp sinh hoạt thường ngày vẫn hiện diện, tạo nên sự đan xen giữa nét xưa và hơi thở cuộc sống hôm nay.

Mỗi tác phẩm là một cách nhìn về Hà Nội, với những giá trị thân thuộc được lưu giữ trong quá trình phát triển. Qua ống kính của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, Hà Nội hiện lên vừa gần gũi trong những khoảnh khắc đời thường, vừa mang diện mạo của một đô thị năng động, hiện đại.

Trao giải Nhất cho các tác giả xuất sắc. Ảnh: Thụy Du

Trong số 33 tác phẩm được trưng bày, có 11 tác phẩm đoạt giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Công viên Mễ Trì chiều chủ nhật” của Ngô Thị Bích Hằng. Hai giải Nhì được trao cho tác phẩm “Hà Nội phát triển đô thị xanh hiện đại” của Nguyễn Đức Toàn và “Đập tràn đầu tiên điều tiết nước trên sông Tô Lịch” của Lê Phú Sơn.

Với chủ đề “Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc”, triển lãm đưa người xem đến nhiều vùng đất, từ miền núi phía Bắc với ruộng bậc thang, bản làng và mùa hoa, đến dải đất miền Trung nắng gió, Tây Nguyên hùng vĩ, miền Tây sông nước và những đô thị sôi động. Ở đó, vẻ đẹp của thiên nhiên hòa quyện với vẻ đẹp của con người.

Du khách nước ngoài tham quan triển lãm. Ảnh: Thụy Du

Những người lao động trên đồng ruộng, trên biển; những phiên chợ vùng cao; những lễ hội truyền thống; những nếp nhà, làng quê; những khoảnh khắc đời thường… tạo nên một bức tranh Việt Nam vừa đa dạng, phong phú, vừa thống nhất trong tình yêu quê hương, đất nước. Qua những khoảnh khắc được ghi lại, các tác giả gửi gắm tình yêu quê hương, sự trân trọng đối với con người và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Chủ đề này cũng có 11 tác phẩm đoạt giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Chiều trên đỉnh biên cương Bình Liêu” của Nguyễn Văn Nghiệp. Hai giải Nhì được trao cho “Mùa hoa sưa trắng” của Nguyễn Thị Minh Hải và “Bay lên cùng gió trên bầu trời Đà Nẵng” của Nguyễn Thị Ngọc Thanh.

Các đại biểu, tác giả và công chúng tại triển lãm. Ảnh: Thụy Du

Triển lãm Ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 56 năm 2026 là dịp để các nghệ sĩ nhiếp ảnh giới thiệu những sáng tác mới, đồng thời chia sẻ tình cảm và góc nhìn về Thủ đô, đất nước.

Triển lãm diễn ra đến 19-10.

Một số tác phẩm đạt giải: