Triển lãm ảnh kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Quang cảnh lễ khai mạc triển lãm.

Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), sau hơn 1 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 1.183 tác phẩm của 227 tác giả gửi tham dự.

Chủ đề “Hà Nội - Nhịp sống mới” có 33 tác phẩm triển lãm, trong đó có 11 tác phẩm xuất sắc đoạt giải thưởng, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Mỗi tác phẩm là một lát cắt của đời sống Thủ đô hôm nay.

Với chủ đề “Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc” có 43 tác phẩm triển lãm, trong đó có 11 tác phẩm xuất sắc đoạt giải thưởng, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Du khách tham quan triển lãm.

Đề tài mở rộng không gian nghệ thuật từ Hà Nội đến những miền quê, vùng đất, biển đảo trên khắp đất nước. Qua những tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm, người xem có cơ hội gặp gỡ những cảnh sắc thân thuộc mà kỳ vĩ của Việt Nam.

Mỗi tác phẩm tại triển lãm không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và góc nhìn của người cầm máy trước cuộc sống. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã đi, quan sát, chờ đợi và lựa chọn những khoảnh khắc đẹp nhất để kể câu chuyện về Hà Nội và đất nước bằng hình ảnh. Mỗi người có một góc nhìn, một cách thể hiện, một ngôn ngữ riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu đối với quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Đây cũng là dịp, mỗi người dân càng thêm trân trọng những thành quả mà Thủ đô đã đạt được trong 72 năm qua, đồng thời, tự hào về truyền thống văn hiến, anh hùng, hòa bình và sáng tạo của Hà Nội.

Xin giới thiệu một số tác phẩm đoạt giải được trưng bày tại triển lãm.