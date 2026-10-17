Triển lãm ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc"

Nằm trong chuỗi sự kiện Hội thảo khoa học “Sự kiện vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc” kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh (18-10-1946 - 18-10-2026), sáng 17-10, tại Trung tâm Sinh hoạt Chính trị - Văn hóa phường Cam Ranh diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc”.

Dự triển lãm có các đồng chí: PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Cùng tham dự triển lãm còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu và các nhà khoa học tham dự hội thảo; đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn và các đồng chí: Trần Phong, Hồ Xuân Trường, Lâm Đông cùng các đại biểu xem triển lãm ảnh, ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, đồng chí Hồ Xuân Trường và các đại biểu xem triển lãm ảnh.

Triển lãm giới thiệu các ảnh, ảnh tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những dấu mốc lịch sử quan trọng trong hành trình Người dành trọn cuộc đời cho đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Không gian trưng bày được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm các ảnh tư liệu đen trắng (thuộc bản quyền của Thông tấn xã Việt Nam đang lưu trữ tại Trung tâm thông tấn Quốc gia) về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung ảnh thể hiện rõ tư tưởng về độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn liền với tự do, ấm no và hạnh phúc của Nhân dân.

Phần 2 gồm ảnh màu và tư liệu về tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với Bác Hồ; đồng thời phản ánh những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mỗi bức ảnh trong không gian trưng bày là một câu chuyện gợi lại những khoảnh khắc gần gũi, thân thương về Bác: Ánh mắt trìu mến dành cho thiếu nhi, cái bắt tay ấm áp với người nông dân, sự ân cần đối với đồng bào miền Nam ra miền Bắc… Dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song hình ảnh giản dị, nụ cười hiền hậu và tình yêu thương bao la của Người vẫn sống mãi trong trái tim các thế hệ người dân Việt Nam.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh.

Triển lãm góp phần bồi đắp niềm tự hào, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động tuyên truyền thiết thực gắn với thực hiện Chỉ thị số 07, ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị (khóa XIV) về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Đồng thời, đây là dịp để mỗi người dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại…