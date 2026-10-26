Lễ khai mạc Triển lãm ảnh "Các Di sản thế giới của Việt Nam" năm 2026 diễn ra vào chiều ngày 26/10 tại Hà Nội.

Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì tổ chức, giới thiệu đến công chúng 100 tác phẩm nhiếp ảnh về 30 di sản được UNESCO ghi danh.

Thông qua triển lãm góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của di sản trong đời sống; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ, tiếp nối các giá trị văn hóa, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Đây cũng là dịp tôn vinh các nhà nhiếp ảnh, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và những người trực tiếp tham gia bảo tồn, quảng bá di sản; đồng thời thúc đẩy kết nối giữa bảo tồn di sản với phát triển văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh giá trị di sản dân tộc và khẳng định vai trò của nhiếp ảnh trong công tác bảo tồn, phát huy, quảng bá di sản Việt Nam.

"Việt Nam có nền văn hóa phong phú, đa dạng, được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ những công trình kiến trúc, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đến các loại hình nghệ thuật, lễ hội, tín ngưỡng, nghề thủ công và tư liệu quý, mỗi di sản đều lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, bản sắc, trí tuệ và sức sáng tạo của dân tộc. Đây không chỉ là tài sản vô giá của quốc gia mà còn là một phần của kho tàng di sản chung của nhân loại" - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng, phát triển văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản vì vậy không chỉ là gìn giữ thành quả của quá khứ, mà còn là bảo vệ bản sắc dân tộc, bồi đắp niềm tự hào và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm ảnh về di sản văn hóa phi vật thể và các di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Triển lãm "Các di sản thế giới của Việt Nam" gồm 100 tác phẩm giới thiệu 30 di sản, thông qua các nhóm nội dung: Di sản văn hóa thế giới; Di sản thiên nhiên thế giới; Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và Di sản tư liệu thế giới, cùng nhóm di sản truyền khẩu và phi vật thể được UNESCO vinh danh.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm mang đến cho công chúng những góc nhìn sinh động về vẻ đẹp đất nước, con người và chiều sâu văn hóa Việt Nam. Từ Quần thể di tích Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An, Khu di tích Chăm Mỹ Sơn đến Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Quần thể danh thắng Tràng An, Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, Thành nhà Hồ và Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn, Kiếp Bạc...

Triển lãm bao quát các di sản văn hóa thế giới; di sản thiên nhiên thế giới; di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại; di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và di sản tư liệu thế giới.

Từ những quần thể di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng đến nghệ thuật trình diễn, lễ hội, tín ngưỡng, nghề thủ công truyền thống và tư liệu lịch sử, mỗi hình ảnh góp phần kể câu chuyện về sự sáng tạo, sức sống văn hóa và mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên.

Triển lãm cũng góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của di sản trong đời sống, khơi dậy niềm tự hào , tình yêu quê hương , đất nước và ý thức gìn giữ, tiếp nối các giá trị văn hóa, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Đồng thời, Ban tổ chức cũng hướng tới tôn vinh các nhà nhiếp ảnh, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và những người trực tiếp tham gia bảo tồn, quảng bá di sản.