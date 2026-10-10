Hội viên Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh tham quan triển lãm ảnh.

Triển lãm trưng bày 150 tác phẩm nhiếp ảnh đặc sắc của 36 tác giả, phản ánh sinh động và chân thực quá trình phát triển của cây cà phê trên vùng đất Sơn La. Qua từng khung hình, các tác phẩm tập trung khắc họa vẻ đẹp hùng vĩ của những vùng trồng cà phê bạt ngàn, hình ảnh người nông dân cần cù, miệt mài lao động, cùng những dấu ấn quan trọng trong hành trình nâng cao giá trị và khẳng định thương hiệu cà phê Arabica Sơn La trên thị trường.

Triển lãm ảnh “Cà phê Sơn La - Hành trình vươn xa”.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật nhiếp ảnh, triển lãm không chỉ tôn vinh những người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê mà còn giới thiệu những nét văn hóa cà phê độc đáo, lan tỏa bản sắc địa phương và xây dựng hình ảnh Sơn La thân thiện, hiếu khách.

Triển lãm mở cửa miễn phí đón khách đến tham quan.

Triển lãm với nhiều hình ảnh đẹp về hành trình phát triển của cây cà phê trên mảnh đất Sơn La.

Người dân tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm.

Triển lãm mở cửa miễn phí, chào đón nhân dân, du khách, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tham quan, thưởng thức, tìm hiểu về hành trình vươn tầm của cà phê Arabica Sơn La.