Triển lãm ảnh 'Bắc Ninh xưa và nay': Gìn giữ ký ức để kiến tạo tương lai

Các đại biểu thăm quan triển lãm. (Ảnh: DL)

Sự kiện diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào, thiết thực chào mừng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Gần 300 tác phẩm ảnh tư liệu, ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật được tuyển chọn từ nhiều nguồn quý; Thông tấn xã Việt Nam, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh, Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Nhiều tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa cùng hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của sự kiện: “Trước sự thay đổi, vươn lên phát triển mạnh mẽ của Bắc Ninh hôm nay, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn một điều: Phát triển không có nghĩa là rời xa cội nguồn. Một quê hương chỉ thật sự đi xa khi biết mình bắt đầu từ đâu. Bởi vậy, giữa nhịp sống đang chuyển động từng ngày, việc lưu giữ những gì đã qua càng trở nên có ý nghĩa”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh Bắc Ninh xưa và nay. (Ảnh: DL)

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khẳng định: Những người cầm máy ảnh đã không chỉ ghi lại một thời đã sống, mà còn gửi lại cho tương lai một phần ký ức của Bắc Ninh. Triển lãm không chỉ để xem ảnh, mà còn để “nhìn lại lịch sử, gặp lại ký ức và soi chiếu hiện tại; để mỗi người khi bước qua những bức ảnh có thể nhận ra một phần quê hương mình trong đó.

Hội Nhà báo tỉnh mong muốn tiếp tục phát huy vai trò của báo chí và nhiếp ảnh báo chí trong việc ghi lại những bước chuyển mình của quê hương, để những gì đang diễn ra hôm nay không chỉ được biết đến trong hiện tại, mà còn được nhìn lại, trân trọng và trao truyền cho mai sau.

Nhà báo Lê Danh Lam, Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Ninh, một trong những tác giả có ảnh trưng bày tại triển lãm, chia sẻ: “Mỗi bức ảnh tư liệu không chỉ là hình ảnh, mà là chứng nhân sống động của lịch sử. Từ những khoảnh khắc giản dị đến những sự kiện lớn, nhiếp ảnh giúp chúng ta kết nối quá khứ với hiện tại, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển cho thế hệ trẻ”.

Nhà báo Hoàng Tiến, nguyên Tổng Biên tập báo Hà Bắc tham quan triển lãm. (Ảnh: DL)

Triển lãm được bố trí trang trọng theo bốn chuyên đề lớn. Không gian trưng bày khoảng 500-800m², hình thức hiện đại, dễ tiếp cận, kết hợp công nghệ số, tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng và du khách tìm hiểu.

Bốn chuyên đề của triển lãm tạo thành dòng chảy liên tục từ quá khứ đến hiện tại. Chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Bắc Ninh tái hiện 21 lần Bác Hồ về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, cùng sự quan tâm của Trung ương qua các thời kỳ.

Chuyên đề “Bắc Ninh - Kinh Bắc ngàn năm văn hiến” đưa người xem trở về chiều sâu văn hóa với đình, đền, chùa, làng cổ, làng nghề, lễ hội và đặc biệt là dân ca Quan họ cùng các nghệ nhân đang gìn giữ, trao truyền di sản.

Các em học sinh Trường trung học cơ sở FPT Bắc Giang tham quan triển lãm. (Ảnh: DL)

Chuyên đề về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khắc họa tinh thần anh dũng, ý chí quật cường của quân và dân Bắc Ninh.

Phần dung lượng lớn nhất với chuyên đề “Bắc Ninh hôm nay - hội nhập và phát triển” phản ánh diện mạo năng động với khu công nghiệp, công nghệ cao, chuyển đổi số, đô thị hiện đại, giáo dục, y tế và đời sống nhân dân, trong đó con người luôn là trung tâm.

Thông điệp xuyên suốt của triển lãm là “Gìn giữ ký ức - Lan tỏa giá trị - Kiến tạo tương lai”. Triển lãm không chỉ là không gian trưng bày, mà còn là không gian ký ức, câu chuyện lịch sử được kể bằng hình ảnh, lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ những giá trị các thế hệ đã vun đắp, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương Bắc Ninh trong giai đoạn phát triển mới.