Triển lãm An ninh Tài chính số: Nhận diện nguy cơ, bảo vệ niềm tin số

Trải nghiệm công nghệ, nhận diện thủ đoạn lừa đảo

Sáng 6/11, Triển lãm An ninh Tài chính số Việt Nam 2026 chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn An ninh tài chính số 2026, do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.

Đại biểu tham dự sự kiện.

Triển lãm diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11/2026. Đây là không gian giới thiệu các giải pháp an ninh tài chính số, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế mở rộng (XR), robot và ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, fintech.

Các công nghệ và giải pháp được giới thiệu hướng đến yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình phát triển dịch vụ tài chính số. Trong đó, các hệ thống phòng thủ dữ liệu, công nghệ định danh, xác thực sinh trắc học và giải pháp chống lừa đảo trực tuyến ứng dụng AI là những nội dung được chú trọng.

Một điểm nhấn tại triển lãm là không gian trải nghiệm “Deepfake & Scam Lab”. Tại đây, khách tham quan có thể tiếp cận các tình huống giả mạo bằng công nghệ và lừa đảo. Thông qua trải nghiệm trực tiếp, người dân có thêm cơ hội nhận diện những nguy cơ có thể gặp phải khi giao dịch, thanh toán và sử dụng dịch vụ tài chính trực tuyến.

Việc đưa các tình huống giả mạo, lừa đảo vào không gian trải nghiệm giúp những nguy cơ này trở nên trực quan hơn. Đây cũng là cách nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn tài chính số, nhất là trong bối cảnh dịch vụ thanh toán điện tử và tài chính trực tuyến ngày càng phổ biến.

Người dân trải nghiệm công nghệ số tài chính tại triển lãm.

Bên cạnh khu vực công nghệ, triển lãm còn giới thiệu không gian di sản với chủ đề “Hành trình di sản An ninh Tài chính Việt Nam, từ đồng tiền đầu tiên đến Niềm tin số Quốc gia”.

Theo tài liệu chương trình, hành trình được tái hiện qua các dấu mốc phát triển của hệ thống tài chính Việt Nam. Nội dung bắt đầu từ sự kiện phát hành đồng tiền Việt Nam đầu tiên năm 1946, tiếp nối với quá trình xây dựng hệ thống ngân hàng từ năm 1951. Sau đó là các giai đoạn đổi mới, hội nhập và sự phát triển của thị trường tài chính hiện đại, tài chính số.

Không gian di sản đặt các dấu mốc lịch sử bên cạnh những thành tựu công nghệ hiện nay, qua đó giới thiệu quá trình phát triển của an ninh tài chính Việt Nam. Chủ đề này cũng kết nối câu chuyện về đồng tiền đầu tiên với yêu cầu xây dựng niềm tin trong môi trường số.

An ninh tài chính số cần sự chung tay của toàn xã hội

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05 - Bộ Công an), Chi hội trưởng Chi hội phía Nam, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho biết chuyển đổi số quốc gia đang tạo ra những bước phát triển mạnh mẽ. Trong đó, lĩnh vực tài chính - ngân hàng được ví như mạch máu của nền kinh tế.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05 - Bộ Công an), Chi hội trưởng Chi hội phía Nam - Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Tuy nhiên, song hành với sự phát triển này là những thách thức ngày càng lớn về an ninh mạng, an toàn dữ liệu và tội phạm công nghệ cao. Các nguy cơ ngày càng tinh vi, đặt ra yêu cầu tăng cường năng lực bảo vệ hệ thống và tài sản của người dùng.

Theo Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, triển lãm là nơi giới thiệu các công nghệ, giải pháp an ninh tài chính số từ những ngân hàng hàng đầu, tập đoàn công nghệ lớn và đơn vị cung cấp giải pháp an ninh mạng uy tín trong nước và quốc tế. Qua đó, các bên có điều kiện trình diễn công nghệ, kết nối hệ sinh thái và lan tỏa nhận thức về an toàn tài chính số.

Sự kiện tạo cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ. Đồng thời, người dân có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các giải pháp, nâng cao kỹ năng nhận diện rủi ro và bảo vệ tài sản số.

Với chủ đề “AI và Niềm tin số: Kiến tạo lá chắn An ninh Tài chính Việt Nam”, Diễn đàn An ninh tài chính số 2026 tập trung vào mối liên hệ giữa an ninh mạng, an toàn dữ liệu, bảo vệ tài sản và niềm tin của người dùng đối với dịch vụ tài chính số.

Đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại triển lãm.

Sự phát triển nhanh của AI, công nghệ lượng tử và các nền tảng số đang mở ra cơ hội đổi mới dịch vụ. Tuy nhiên, quá trình này cũng làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng, gian lận tài chính và đánh cắp dữ liệu. Vì vậy, bảo đảm an ninh cần được đặt song hành với quá trình ứng dụng công nghệ và mở rộng dịch vụ số.

Thông qua diễn đàn và triển lãm, Ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng trong nhận diện, phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ an ninh mạng.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh nhấn mạnh, an ninh tài chính số không phải trách nhiệm riêng của cơ quan quản lý hay các tổ chức tài chính, mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Đây là yêu cầu để xây dựng không gian mạng an toàn, tin cậy và thịnh vượng.

Trong bối cảnh thanh toán điện tử và dịch vụ tài chính số ngày càng phổ biến, bảo vệ tài sản, dữ liệu và quyền lợi người dùng không dừng ở yêu cầu kỹ thuật. Đây còn là điều kiện để củng cố niềm tin, tạo nền tảng cho kinh tế số phát triển bền vững.