Triển lãm AAD 2026 phô diễn sức mạnh công nghệ tương lai

Điểm nhấn độc đáo tạo nên sức hút của AAD 2026 là các chương trình biểu diễn hàng không mãn nhãn với những pha bay đội hình, nhào lộn kỹ thuật cao và màn nhảy dù mang quốc kỳ Nam Phi trên bầu trời Pretoria. Ảnh: Đặng Huyền/PV TTXVN tại Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi Angie Motshekga nhấn mạnh với chủ đề "Cửa ngõ châu Phi hướng tới Hợp tác Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ", AAD là sự kiện duy nhất tại châu Phi kết hợp giữa không gian triển lãm quốc phòng và chương trình biểu diễn hàng không. Sự kiện năm nay ghi nhận sự tham gia của 287 nhà triển lãm đến từ 33 quốc gia thuộc châu Phi, châu Á, châu Âu, cùng khu vực Bắc và Nam Mỹ, cũng như thu hút hơn 30.000 khách tham quan thương mại và quan chức cấp cao.

Sự kết hợp độc đáo giữa không gian triển lãm quy mô và các màn bay biểu diễn thực tế đã thu hút đông đảo người dân, chuyên gia và du khách quốc tế tới chiêm ngưỡng. Ảnh: Đặng Huyền/PV TTXVN tại Nam Phi

AAD 2026 không chỉ ghi nhận các hoạt động giao thương sôi động mà còn đóng vai trò là nền tảng chiến lược nhằm phô diễn các thành tựu công nghệ mới, thúc đẩy ngoại giao quốc phòng và tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư toàn cầu.

Bộ trưởng Motshekga nhận định các hệ thống không người lái đã vượt ra khỏi phạm vi một thị trường ngách để trở thành năng lực cốt lõi của không quân hiện đại, định hình lại toàn diện cách các lực lượng quốc phòng lập kế hoạch, huấn luyện và đầu tư. Bên cạnh đó, các trung tâm đổi mới chuyên biệt tại triển lãm cũng đang tích cực giới thiệu hàng loạt giải pháp tiên tiến trong toàn ngành.

Không gian triển lãm ngoài trời tại Căn cứ Không quân Waterkloof quy tụ hàng loạt phương tiện tác chiến hiện đại như xe bọc thép, trực thăng và máy bay vận tải, trực tiếp phô diễn sức mạnh công nghệ quốc phòng tiên tiến tại AAD 2026. Ảnh: Đặng Huyền/PV TTXVN tại Nam Phi

Song song với các hoạt động trưng bày công nghệ, công chúng tham dự đang được chứng kiến sức mạnh thực chiến thông qua các màn trình diễn trực tiếp. Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi (SANDF), Tướng Rudzani Maphwanya cho biết các binh sĩ đang thực thi những kịch bản tác chiến thu nhỏ dựa trên tình huống chiến trường thực tế, giúp người xem hiểu rõ hơn về những thách thức mà quân đội phải đối mặt. Trên bầu trời, lực lượng Không quân Nam Phi (SAAF) dưới sự chỉ huy của Trung tướng Carl Moatshi cống hiến những màn bay lượn ngoạn mục, vốn luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý lớn nhất của công chúng tại triển lãm.

Không gian triển lãm ngoài trời tại Căn cứ Không quân Waterkloof quy tụ hàng loạt phương tiện tác chiến hiện đại như xe bọc thép, trực thăng và máy bay vận tải, trực tiếp phô diễn sức mạnh công nghệ quốc phòng tiên tiến tại AAD 2026. Ảnh: Đặng Huyền/PV TTXVN tại Nam Phi

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, AAD không chỉ mang lại những đóng góp ý nghĩa cho nền kinh tế Nam Phi thông qua du lịch, thương mại và tạo việc làm, mà còn khẳng định vị thế là sự kiện bản lề của ngành công nghiệp quốc phòng sở tại.

Không gian triển lãm ngoài trời tại Căn cứ Không quân Waterkloof quy tụ hàng loạt phương tiện tác chiến hiện đại như xe bọc thép, trực thăng và máy bay vận tải, trực tiếp phô diễn sức mạnh công nghệ quốc phòng tiên tiến tại AAD 2026. Ảnh: Đặng Huyền/PV TTXVN tại Nam Phi

Đây vừa là "sân nhà" để Nam Phi phô diễn thế mạnh truyền thống về chế tạo xe bọc thép, pháo binh và công nghệ tác chiến, vừa là cánh cửa chiến lược giúp các tập đoàn toàn cầu mở rộng thị phần tại châu Phi. Tiếp nối vị thế đó, kỳ triển lãm năm nay đặc biệt gây ấn tượng mạnh khi đưa các phương tiện bay không người lái (UAV) vào vị trí tâm điểm, với hàng loạt hệ thống quy mô đa dạng được trình diễn mãn nhãn tại cả không gian trưng bày lẫn trên bầu trời thực chiến.