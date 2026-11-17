Các tác giả đoạt giải Cuộc thi "Theo bước di sản cộng đồng 2026".

Cuộc thi "Theo bước di sản cộng đồng 2026" là hoạt động hưởng ứng Chương trình Phát triển Thủ công đương đại trên nền tảng Di sản Làng nghề, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, giới thiệu đến công chúng 9 thiết kế ứng dụng xuất sắc nhất, gắn kết văn hóa truyền thống với bài toán sinh kế bền vững.

Chương trình có sự hỗ trợ của Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy Giá trị Di sản Văn hóa (CCH), Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội CRAFT LINK và Trường đại học RMIT.

Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của di sản mà còn đặt ra mục tiêu thiết thực là biến các giá trị văn hóa bản địa thành những sản phẩm có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường tiêu dùng hiện đại.

Triển lãm "Theo bước di sản cộng đồng 2026" mở cửa tự do đón công chúng từ ngày 16/11 đến hết ngày 28/11/2026 (khung giờ 09:00 - 17:00) tại không gian cổ kính của Hội quán Phúc Kiến, số 40 Lãn Ông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Năm 2026, cuộc thi tập trung vào ba vùng di sản tiêu biểu, gồm kỹ thuật sơn mài Hạ Thái, nghề gốm Bát Tràng và nghề thủ công truyền thống của đồng bào Mông tại Chế Cu Nha.

Đây là những không gian lưu giữ các kỹ thuật chế tác, kinh nghiệm sản xuất và tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ. Trải qua quá trình cọ xát thực tế, các nhà thiết kế trẻ đã phải điều chỉnh nhiều lần bản vẽ của mình để dung hòa giữa ý tưởng sáng tạo đột phá và giới hạn vật lý của chất liệu thủ công.

Sau vòng sơ khảo, các thí sinh trực tiếp đến tìm hiểu không gian nghề, tiếp xúc với nghệ nhân, nghiên cứu chất liệu và thực hành kỹ thuật thủ công. Từ những trải nghiệm thực tế, dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân và chuyên gia, các ý tưởng từng bước được phát triển thành mẫu sản phẩm có tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong đời sống hiện đại.

Cách tiếp cận này không chỉ tạo điều kiện để người trẻ hiểu sâu hơn về giá trị di sản mà còn mở ra cơ hội để nghệ nhân tham gia vào quá trình sáng tạo, sản xuất những sản phẩm mới. Qua đó, kỹ năng nghề truyền thống có thêm không gian ứng dụng, đồng thời góp phần mở rộng thị trường và nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm làng nghề.

Tác giả Hoàng Phương Nga đoạt giải Bình chọn với tác phẩm "Ghế đôn Hợp".

3 giải Nhất thuộc về các thiết kế mang tính đột phá về công năng và thẩm mỹ

- Bảng Sơn mài Hạ Thái, ngôi vị cao nhất thuộc về tác phẩm Sonmai Lamp của tác giả Đào Sơn Lâm với thiết kế đèn ứng dụng các tấm ốp sơn mài tháo lắp linh hoạt bằng nam châm, phá vỡ tính cố định thường thấy của sơn mài truyền thống.

- Bảng Gốm Bát Tràng, tác phẩm Nhất Tâm của Lương Minh Thư xuất sắc giành giải Nhất nhờ sáng tạo bộ mô-đun gốm đa năng, có thể tách ghép thành đĩa cắm hoa Ikebana hoặc đôn cắm trầm.

- Bảng Thủ công người Mông Chế Cu Nha gọi tên tác phẩm Nếp Ruộng của Hoàng Hải Triều – một thiết kế ghế ngồi đương đại tích hợp khéo léo dải vải dệt tay truyền thống, mang âm hưởng của không gian vùng cao vào nội thất đô thị.

Giải Bình chọn thuộc về tác phẩm "Ghế đôn Hợp" của tác giả Hoàng Phương Nga. Các tác phẩm ấn tượng khác như Mongear (bộ phụ kiện công sở họa tiết sáp ong), Ánh mài Hạ Thái, Giọt gốm, Sắc Mạch, Lớp áo di sản cũng thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn và du khách quốc tế.

Mỗi tác phẩm mang đến một câu chuyện riêng, chứng minh rằng các vật liệu bản địa hoàn toàn có thể được ứng dụng tinh tế vào những đồ dùng quen thuộc hàng ngày.

Tọa đàm chuyên đề "Ứng dụng di sản trong công nghiệp văn hóa".

Trong khuôn khổ chương trình khai mạc, tọa đàm chuyên đề "Ứng dụng di sản trong công nghiệp văn hóa" được tổ chức với sự tham gia của Thạc sĩ Trần Tuyết Lan, Tổng Giám đốc Craft link; nghệ nhân Lã Văn Hùng (nghề sơn mài Hạ Thái); nghệ nhân Trần Tuấn (nghề gốm Bát Tràng) cùng đại diện các nhóm tác giả trẻ.

Tại tọa đàm, các diễn giả tập trung trao đổi về quá trình hợp tác giữa nhà thiết kế và nghệ nhân, những yêu cầu đặt ra trong việc dung hòa ngôn ngữ thẩm mỹ hiện đại với kỹ thuật thủ công truyền thống, cũng như khả năng điều chỉnh sản phẩm để phù hợp thị hiếu người tiêu dùng và các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.

Theo bà Trần Tuyết Lan, Tổng Giám đốc Craft link, đại diện Ban giám khảo cuộc thi, giá trị đáng chú ý của chương trình nằm ở quá trình học hỏi và hợp tác hai chiều giữa người trẻ với nghệ nhân.

Trong đó, các nhà thiết kế mang đến những ý tưởng mới, còn nghệ nhân cung cấp hiểu biết chuyên sâu về chất liệu, kỹ thuật và giá trị văn hóa của nghề. Sự kết hợp này không chỉ tạo ra những sản phẩm mới mà còn mở thêm cơ hội phát triển cho nghề truyền thống, góp phần duy trì sinh kế của cộng đồng.

Sự giao thoa giữa kiến trúc di sản và những thiết kế mang hơi thở đương đại đã mang đến một trải nghiệm thị giác độc đáo, trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng góp phần lan tỏa thông điệp phát triển Công nghiệp văn hóa của Thủ đô trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo năm nay.