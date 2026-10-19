Triển lãm 200 tác phẩm ảnh nghệ thuật Việt Nam bên vịnh Nha Trang

Sáng 20-10, Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 sẽ khai mạc tại khu vực công viên bờ biển (bên cạnh Tháp Trầm Hương), phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Triển lãm giới thiệu 200 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026. Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, với sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 được tổ chức ở khu vực công viên bờ biển Nha Trang.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 nhận được 9.291 tác phẩm của 1.263 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, gồm 7.756 ảnh đơn và 1.535 tác phẩm ảnh bộ, được sáng tác từ tháng 8-2024 đến tháng 6-2026. Từ đó, ban tổ chức đã lựa chọn 200 tác phẩm của 166 tác giả để trưng bày, gồm 156 ảnh đơn và 44 tác phẩm ảnh bộ. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được trao giải tại lễ khai mạc triển lãm.

Những tác phẩm được trưng bày và trao giải phản ánh chủ đề phong phú về con người, văn hóa, lịch sử, phong cảnh và thiên nhiên Việt Nam, cùng nhiều nội dung khác hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ. Mỗi bức ảnh mang góc nhìn, cảm nhận riêng của nghệ sĩ về cuộc sống. Qua ống kính, vẻ đẹp của đất nước, con người và các giá trị văn hóa Việt Nam được ghi lại chân thực, sinh động, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Du khách quốc tế quan tâm đến triển lãm.

Các tác phẩm được triển lãm mang phản ánh bản sắc văn hóa đa dạng của đất nước Việt Nam.

Ra đời năm 2000 và được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam đã trở thành một hoạt động nghệ thuật giàu ý nghĩa. Cuộc thi góp phần tạo dựng môi trường sáng tác chuyên nghiệp, lành mạnh và khơi dậy tinh thần sáng tạo của các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của công chúng, phát hiện và tôn vinh những tác phẩm chất lượng cao, giàu giá trị thẩm mỹ và nhân văn.