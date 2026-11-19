Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Sáng 19.11, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Văn hóa Chăm Gia Lai - Bản sắc và tiềm năng”. Đây là hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Gia Lai là vùng đất giao thoa giữa duyên hải miền Trung và đại ngàn Tây Nguyên, nơi hội tụ những lớp trầm tích lịch sử cùng các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc.

Trong dòng chảy lịch sử ấy, văn hóa Chăm để lại những dấu ấn sâu đậm, được thể hiện qua hệ thống di tích kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc, di vật khảo cổ Champa và những giá trị văn hóa truyền thống được cộng đồng Chăm H’roi gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Triển lãm chuyên đề “Văn hóa Chăm Gia Lai - Bản sắc và tiềm năng” tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và học sinh tham gia

Những di tích tháp Chăm, các tác phẩm điêu khắc đá, gốm Champa cùng nhiều di vật có giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật không chỉ phản ánh trình độ sáng tạo của cư dân Champa trong lịch sử, mà còn là nguồn tư liệu quý giá giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về quá trình hình thành, phát triển và giao lưu văn hóa trên vùng đất Gia Lai.

Bên cạnh những dấu ấn vật chất của nền văn hóa Champa, đời sống văn hóa của cộng đồng Chăm Hroi hôm nay tiếp tục thể hiện sức sống của các giá trị truyền thống thông qua tiếng nói, trang phục, nghề thủ công, phong tục, lễ hội, âm nhạc, diễn xướng và các tri thức dân gian gắn với đời sống cộng đồng.

Qua quá trình cư trú, giao lưu và tiếp biến văn hóa, cộng đồng Chăm H’roi vừa gìn giữ những giá trị truyền thống, vừa thích ứng với những biến đổi của đời sống đương đại, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Chính sự kết nối giữa di sản Champa trong lịch sử với đời sống văn hóa Chăm Hroi hiện nay đã tạo nên chiều sâu và tính liên tục của văn hóa Chăm trên vùng đất Gia Lai. Đây không chỉ là giá trị cần được nhận diện, nghiên cứu và bảo tồn, mà còn là nguồn lực văn hóa quan trọng trong sự phát triển của địa phương.

Với hơn 120 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, triển lãm chuyên đề “Văn hóa Chăm Gia Lai - Bản sắc và tiềm năng” được tổ chức nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị tiêu biểu của văn hóa Chăm

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, triển lãm lần này nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị tiêu biểu của văn hóa Chăm thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật và các nội dung trưng bày được lựa chọn, sắp xếp theo một câu chuyện xuyên suốt và những nỗ lực gìn giữ, phát huy các giá trị di sản trong bối cảnh hiện nay.

Với hơn 120 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, triển lãm chuyên đề “Văn hóa Chăm Gia Lai - Bản sắc và tiềm năng” được tổ chức nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị tiêu biểu của văn hóa Chăm. Các nội dung trưng bày được lựa chọn, sắp xếp theo một câu chuyện xuyên suốt: từ dấu ấn Champa thời kỳ Vijaya, đến đời sống văn hóa Chăm Hroi trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Gia Lai, những nỗ lực gìn giữ, phát huy các giá trị di sản trong bối cảnh hiện nay.

Thông qua triển lãm, Bảo tàng tỉnh Gia Lai mong muốn đưa công chúng đến gần hơn với lịch sử, văn hóa Chăm; giúp người xem không chỉ nhận biết những di tích, hiện vật và giá trị văn hóa tiêu biểu, mà còn hiểu được ý nghĩa của việc gìn giữ, trao truyền di sản trong đời sống cộng đồng.

Qua đó, góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Theo Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, triển lãm cũng hướng đến việc giới thiệu tiềm năng kết nối di sản Champa, không gian văn hóa cộng đồng Chăm Hroi, các sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực và sản vật địa phương với hoạt động du lịch.

Đây là hướng đi có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, tạo cơ hội để cộng đồng tham gia vào quá trình bảo tồn, giới thiệu và phát huy những giá trị văn hóa của chính mình, gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội bền vững.