Triển lãm 100 tác phẩm nhiếp ảnh về các di sản thế giới của Việt Nam

Triển lãm khai mạc vào chiều 26/10 tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định: Việt Nam có nền văn hóa phong phú, đa dạng, được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ những công trình kiến trúc, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đến các loại hình nghệ thuật, lễ hội, tín ngưỡng, nghề thủ công và tư liệu quý, mỗi di sản đều lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, bản sắc, trí tuệ và sức sáng tạo của dân tộc. Đây không chỉ là tài sản vô giá của quốc gia mà còn là một phần của kho tàng di sản chung của nhân loại.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc triển lãm.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng, phát triển văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản vì vậy không chỉ là gìn giữ thành quả của quá khứ, mà còn là bảo vệ bản sắc dân tộc, bồi đắp niềm tự hào và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc phát huy giá trị hình ảnh, đổi mới phương thức truyền thông và mở rộng khả năng tiếp cận di sản càng có ý nghĩa quan trọng. Những hoạt động như Triển lãm ảnh “Các Di sản thế giới của Việt Nam” góp phần kết nối bảo tồn di sản với sáng tạo nghệ thuật, giáo dục, quảng bá văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa, đưa các giá trị di sản đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cùng các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm ảnh “Các Di sản thế giới của Việt Nam” kế thừa kết quả của lần tổ chức trước, đồng thời cập nhật, bổ sung hình ảnh về các di sản Việt Nam được UNESCO ghi danh.

Với 100 tác phẩm giới thiệu 30 di sản, triển lãm mang đến cho công chúng những góc nhìn sinh động về vẻ đẹp đất nước, con người và chiều sâu văn hóa Việt Nam; từ Quần thể di tích Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An, Khu di tích Chăm Mỹ Sơn đến Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quần thể danh thắng Tràng An cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu tiêu biểu.

Nhiều khách đến sớm, tranh thủ xem triển lãm trước giờ khai mạc chính thức.

Mỗi tác phẩm không chỉ ghi lại hình ảnh một địa danh hay một sinh hoạt văn hóa, mà còn chuyển tải câu chuyện về lịch sử, ký ức, phong tục và mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Bằng khả năng lưu giữ khoảnh khắc và truyền tải cảm xúc, nhiếp ảnh giúp công chúng tiếp cận di sản gần gũi hơn, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức gìn giữ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 3/11.