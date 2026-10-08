Triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 11

Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng - nơi nuôi dưỡng nhiều tài năng nghệ thuật

Đối tượng được xem xét gồm các cá nhân đang công tác hoặc đã nghỉ hưu tại các cơ quan hoạt động văn hóa, nghệ thuật; ngoài ra, cá nhân thuộc các đơn vị ngoài công lập, hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp tự do hoặc sáng tạo tác phẩm văn hóa, nghệ thuật cũng thuộc diện được đề nghị xét tặng nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng - nơi nuôi dưỡng nhiều tài năng nghệ thuật

Theo quy định, danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân dành cho những cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, uy tín nghề nghiệp, tài năng nghệ thuật tiêu biểu, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật. Người được xét tặng phải có ít nhất 20 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, hoặc 15 năm đối với nghệ thuật xiếc, múa. Đồng thời, đáp ứng các yêu cầu về danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, thành tích giải thưởng và các tiêu chí đặc thù.

Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng - nơi nuôi dưỡng nhiều tài năng nghệ thuật

Đối với danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, cá nhân phải có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có uy tín và đóng góp cho hoạt động nghệ thuật, với thời gian hoạt động chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên, hoặc 10 năm đối với xiếc, múa; các thành tích giải thưởng quốc gia, quốc tế được xem xét, quy đổi theo quy định.

Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng - nơi nuôi dưỡng nhiều tài năng nghệ thuật

Hồ sơ đề nghị gồm tờ khai, các quyết định tặng giải thưởng, xác nhận về sự tham gia của cá nhân trong tác phẩm đoạt giải và các giấy tờ chứng nhận giải thưởng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 10/10 - 20/12/2026, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng (Trung tâm Hành chính tỉnh, số 39 Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt).