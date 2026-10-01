Triển khai xây dựng trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia

Mục tiêu của kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy Chính phủ và Quyết định số 456/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xác định rõ trách nhiệm, minh bạch thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trong triển khai Đề án Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổ chức áp dụng thống nhất các cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền cho phép; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục đầu tư, nguồn lực, dữ liệu, công nghệ và phối hợp liên ngành, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện đề án.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, dự án thành phần; hình thành hệ thống quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trên phạm vi toàn quốc, từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia phục vụ quản trị giao thông hiện đại, phát triển Chính phủ số và cung cấp dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gồm: quán triệt, xây dựng kế hoạch; hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng nền tảng kiến trúc, dữ liệu và công nghệ thống nhất; tổ chức thực hiện cơ chế đầu tư; tổ chức huy động, bố trí và điều phối nguồn lực; tổ chức triển khai các dự án thành phần; kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo nhân lực.