Triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Nghị quyết số 298/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy Chính phủ về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai Đề án "Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" (Đề án Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia).

Theo Kế hoạch, ưu tiên công nghệ số, AI, camera, bảo mật, nâng cao tự chủ và an toàn dữ liệu quốc gia (Ảnh minh họa).

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 05-NQ/ĐU và Quyết định số 456/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trong triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia.

Đồng thời, tổ chức áp dụng thống nhất các cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền cho phép; kịp thời tháo gỡ khó khăn về trình tự, thủ tục đầu tư, nguồn lực, dữ liệu, công nghệ và phối hợp liên ngành, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án.

Theo Kế hoạch, các nhiệm vụ, dự án thành phần sẽ được triển khai đồng bộ, từng bước hình thành hệ thống quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trên phạm vi toàn quốc, xây dựng nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia phục vụ quản trị giao thông hiện đại, phát triển Chính phủ số và cung cấp dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng nền tảng kiến trúc, dữ liệu và công nghệ thống nhất tập trung vào việc chuẩn hóa, kết nối, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu giao thông.

Cụ thể, xây dựng, ban hành và tổ chức áp dụng kiến trúc tổng thể hệ thống Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia, làm căn cứ thống nhất cho việc lập, thẩm định, triển khai, kết nối, nghiệm thu và vận hành các dự án thành phần.

Cùng với đó là xây dựng kiến trúc dữ liệu, kiến trúc hạ tầng truyền dẫn, từ điển dữ liệu dùng chung, tiêu chuẩn kết nối và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm kết nối thống nhất giữa Trung tâm cấp 1, các Trung tâm cấp 2, hệ thống giám sát giao thông, các cụm xử lý - lưu trữ vùng với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin liên quan.

Kế hoạch cũng yêu cầu xây dựng lộ trình chuẩn hóa, kết nối, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu giao thông; phát triển các nền tảng số, dịch vụ số và ứng dụng số phục vụ quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Các quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa, số hóa và tái cấu trúc theo hướng điện tử hóa, khai thác dữ liệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông.

Để bảo đảm an toàn và giá trị pháp lý của dữ liệu, các cơ chế về quản trị dữ liệu, quản trị trí tuệ nhân tạo, quản lý chuỗi bằng chứng điện tử sẽ được hoàn thiện, cùng với quy định về phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập, quản lý chất lượng dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ, an ninh mạng và an ninh dữ liệu.

Đối với các dự án thành phần, các bộ, ngành, địa phương liên quan phải triển khai theo đúng mục tiêu, phạm vi, tiến độ và lộ trình được phê duyệt, bảo đảm thống nhất về kiến trúc, tiêu chuẩn, dữ liệu, công nghệ, kết nối, chia sẻ và khả năng vận hành trên phạm vi toàn quốc.

Về tổ chức thực hiện, các cơ quan liên quan kiện toàn bộ máy, bố trí đầu mối triển khai, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Đồng thời, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ quản lý, vận hành có đủ năng lực làm chủ công nghệ, khai thác Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia; rà soát chính sách thu hút, tuyển dụng và đãi ngộ nhân lực về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, an toàn thông tin và an ninh mạng.