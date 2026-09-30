Triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia - Ảnh minh họa

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm cụ thể hoá và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy Chính phủ và Quyết định số 456/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xác định rõ trách nhiệm, minh bạch thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong triển khai Đề án "Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" (Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia).

Tổ chức áp dụng thống nhất các cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền cho phép; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục đầu tư, nguồn lực, dữ liệu, công nghệ và phối hợp liên ngành, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện Đề án.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, dự án thành phần; hình thành hệ thống quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trên phạm vi toàn quốc, từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia phục vụ quản trị giao thông hiện đại, phát triển Chính phủ số và cung cấp dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp.

7 nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch

Kế hoạch đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gồm: 1- Quán triệt, xây dựng kế hoạch; 2- Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 3- Xây dựng nền tảng kiến trúc, dữ liệu và công nghệ thống nhất; 4- Tổ chức thực hiện cơ chế đầu tư; 5- Tổ chức huy động, bố trí và điều phối nguồn lực; 6- Tổ chức triển khai các dự án thành phần; 7- Kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo nhân lực. Trong đó:

Giao trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân với các mục tiêu được lượng hóa cụ thể

Về quán triệt và xây dựng kế hoạch, Nghị quyết 298/NQ-CP giao các bộ ngành, địa phương liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách của Nghị quyết số 05-NQ/ĐU và Quyết định số 456/QĐ-TTg;

Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với các mục tiêu được lượng hoá cụ thể; giao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án; quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện Kế hoạch hằng năm.

Bảo đảm hành lang pháp lý cho việc đầu tư, vận hành Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia và triển khai các dịch vụ số trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông

Về hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Nghị quyết 298/NQ-CP giao các bộ ngành, địa phương liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn chuyên môn và các quy định cần thiết để bảo đảm hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất cho việc đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia và triển khai các dịch vụ số trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Hoàn thiện cơ chế quản trị dữ liệu, quản trị trí tuệ nhân tạo, quản lý chuỗi bằng chứng điện tử; quy định về phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập, quản lý chất lượng dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ, an ninh mạng và an ninh dữ liệu, an ninh thông tin mạng; bảo đảm dữ liệu được quản lý thống nhất, an toàn, có khả năng kiểm soát, truy vết trong toàn bộ vòng đời dữ liệu và bảo đảm giá trị pháp lý của chuỗi bằng chứng điện tử phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Chuẩn hóa, kết nối, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu giao thông

Xây dựng, ban hành và tổ chức áp dụng kiến trúc tổng thể hệ thống Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia, làm căn cứ thống nhất cho việc lập, thẩm định, triển khai, kết nối, nghiệm thu và vận hành các dự án thành phần.

Xây dựng kiến trúc dữ liệu, kiến trúc hạ tầng truyền dẫn; từ điển dữ liệu dùng chung, tiêu chuẩn kết nối và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu bảo đảm kết nối thống nhất giữa Trung tâm cấp 1, các Trung tâm cấp 2, hệ thống giám sát giao thông, các cụm xử lý - lưu trữ vùng và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin có liên quan.

Xây dựng và tổ chức thực hiện lộ trình chuẩn hóa, kết nối, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu giao thông; phát triển các nền tảng số, dịch vụ số và ứng dụng số phục vụ quản lý nhà nước, người dân và doanh nghiệp; chuẩn hóa, số hóa và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ theo hướng điện tử hóa, khai thác dữ liệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông;

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp an ninh, sản phẩm công nghệ số trong nước phục vụ triển khai Đề án; ưu tiên các công nghệ nền tảng, hệ thống camera, thiết bị truyền dẫn, lưu trữ, xử lý dữ liệu, bảo mật và trí tuệ nhân tạo; khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, khả năng tích hợp, hiệu quả đầu tư, từng bước nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và chủ quyền dữ liệu quốc gia...

Tổ chức triển khai các dự án thành phần, đảm bảo đồng bộ trên phạm vi toàn quốc

Các bộ ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai đồng bộ các dự án thành phần thuộc Đề án theo đúng mục tiêu, phạm vi, tiến độ và lộ trình được phê duyệt; bảo đảm thống nhất về kiến trúc tổng thể, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, dữ liệu, công nghệ, kết nối, chia sẻ dữ liệu và khả năng vận hành đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Thiết lập cơ chế kiểm soát, thẩm tra và đánh giá sự phù hợp, mức độ đồng bộ, liên thông, hiệu quả kết nối của các dự án, nhiệm vụ, đề xuất đầu tư, nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống thuộc phạm vi Đề án; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp không bảo đảm yêu cầu đồng bộ, liên thông hoặc không phù hợp với kiến trúc tổng thể của Đề án.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo nhân lực

Kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí đầu mối thực hiện Đề án tại các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, địa phương; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong quá trình tổ chức triển khai, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống.

Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, vận hành có đủ năng lực tiếp nhận, làm chủ công nghệ, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia trong dài hạn; rà soát, xây dựng chính sách thu hút, tuyển dụng và đãi ngộ nhân lực trong các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, an toàn thông tin và an ninh mạng…

Phụ lục kèm theo Kế hoạch:

Phụ lục 1. Danh mục các nhiệm vụ triển khai Kế hoạch;

Phụ lục 2. Danh mục các dự án triển khai Kế hoạch và Đề án theo Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ.