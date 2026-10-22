Triển khai xây dựng Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Dự hội nghị có đại biểu Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; các bộ, ngành của Chính phủ và cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) của Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng cho biết, quốc phòng là lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) của Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Bên cạnh đó, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sự phát triển của các hình thái chiến tranh và việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đặt ra những vấn đề mà Luật Quốc phòng hiện hành chưa đáp ứng đầy đủ. Vì vậy, việc hoàn thiện Luật Quốc phòng trong giai đoạn hiện nay nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Trong điều kiện thời gian hoàn thiện gấp, khối lượng, nội dung công việc lớn, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng mong muốn các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, xác định rõ việc xây dựng Luật Quốc phòng (sửa đổi) là vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, từ đó nghiên cứu kỹ các nội dung như: Cơ sở chính trị, pháp lý; cơ sở thực tiễn; các mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập trong quy định pháp luật hiện hành; những vấn đề mới, xu hướng mới và các nội dung cần sửa đổi, thay thế, bổ sung; nội dung 6 chính sách xây dựng luật.

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời, bám sát các chủ trương, quan điểm mới của Đảng về xây dựng, củng cố quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội; 3 chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đó, thảo luận, cho ý kiến giúp cơ quan thường trực hoàn thiện dự thảo báo cáo công tác triển khai soạn thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi); khắc phục khoảng trống pháp lý, phân định rõ thẩm quyền và huy động hiệu quả nguồn lực bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, đại biểu Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội và các đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm xác định rõ phạm vi, nội dung của Luật Quốc phòng; bảo đảm tiến độ, chất lượng, có tính khả thi cao, thống nhất với hệ thống pháp luật, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đại biểu Quân chủng Hải quân phát biểu ý kiến.

Đại biểu Bộ Xây dựng phát biểu ý kiến.

Trân trọng các góp ý, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng cho biết, tổ soạn thảo sẽ tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền đúng tiến độ quy định. Đồng chí mong muốn các bộ, ngành, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực tổ soạn thảo, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tiếp tục đóng góp thêm các ý kiến để tổ soạn thảo hoàn thiện các nội dung đúng kế hoạch đã đề ra.