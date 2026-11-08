Triển khai xây dựng Đề án về quản lý sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục

Nội dung trên tại Nghị quyết 353/NQ-CP ngày 06/11/2026 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026.

Tập trung rà soát, điều chỉnh nội dung Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung rà soát, điều chỉnh nội dung Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, thiết thực, hiệu quả.

Phối hợp với Bộ Tài chính, các địa phương rà soát, xác định nhu cầu, xây dựng lộ trình cụ thể theo từng năm để giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường, lớp, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên; xây dựng văn hóa học đường, chấn chỉnh, phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và tích cực.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Hoàn thiện cơ chế quản lý đối với các trường phổ thông nội trú biên giới đất liền

Hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức, vận hành đối với các trường phổ thông nội trú biên giới đất liền; hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn, kịp thời khắc phục bất cập trong vận hành các trường đã đưa vào sử dụng; theo dõi tiến độ từng trường, đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có xã biên giới đất liền, cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng, an toàn, hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại của các trường giai đoạn 1 trong tháng 11 năm 2026 và các trường giai đoạn 2 trước ngày 30 tháng 8 năm 2027; tổng hợp các vướng mắc của địa phương, đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính rà soát, hướng dẫn tính toán lại đơn giá, bảo đảm sát với thực tế từng địa bàn, không để đơn giá không đáp ứng đủ dẫn đến địa phương phải dựa vào sự hỗ trợ của lực lượng Quân đội, Công an; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền, nhất là nội dung làm thay đổi tổng mức kinh phí đã báo cáo Bộ Chính trị.

Phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất việc giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sau sắp xếp.