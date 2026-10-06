Triển khai văn bản pháp luật mới và trao giải cuộc thi trực tuyến

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên truyền đạt những nội dung liên quan đến Luật Hộ tịch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và một số văn bản pháp luật mới ban hành. Nội dung tập trung vào trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tổ chức thi hành pháp luật; công khai, cung cấp thông tin và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân.

Dịp này, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” đã tổng kết, trao giải cho 11 tập thể và 19 cá nhân.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhất tập thể cho đại diện UBND xã An Khánh.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao giải Nhất cá nhân cho đồng chí Lê Tuấn Anh, Công an phường Quan Triều.

Diễn ra từ ngày 5-8 đến 20/8/2026, Cuộc thi thu hút trên 30.000 người tham gia. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Cuộc thi đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng sử dụng dịch vụ công; thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh.