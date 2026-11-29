Ngày 29/11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (29/11/2006 - 29/11/2026) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Thân Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị và toàn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Ngày 29/11/2006, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định thành lập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, đánh dấu sự ra đời của lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong Công an nhân dân.

Ngày 29/11 hàng năm cũng được xác định là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Từ đơn vị được thành lập ở Bộ, lực lượng từng bước được triển khai tại Công an các địa phương, kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng đội ngũ và nâng cao năng lực nghiệp vụ. Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014 là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý để lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Từ thực tiễn đấu tranh, lực lượng đã kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý nhà nước, tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, mới đây nhất là việc tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an báo cáo Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 15 ngày 15/10/2026 về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Công tác tham mưu ngày càng chú trọng trong công tác dự báo, nhận diện và kiểm soát sớm các rủi ro môi trường có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, sức khỏe, đời sống của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Trong 20 năm, toàn lực lượng đã phát hiện trên 318.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm, khởi tố hoặc đề nghị khởi tố gần 6.000 vụ với hơn 8.800 bị can, xử phạt vi phạm hành chính hơn 259.000 vụ với tổng số tiền gần 3.000 tỷ đồng.

Công tác đấu tranh ngày càng đi sâu làm rõ các hành vi có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Những lĩnh vực nổi bật gồm xử lý vi phạm về chất thải, sai phạm trong quan trắc môi trường, khai thác trái phép tài nguyên, xâm hại rừng và đa dạng sinh học, sản xuất và kinh doanh lương thực, thực phẩm giả.

Lực lượng từng bước phát triển năng lực trong công tác lấy mẫu, phân tích, kiểm định môi trường và sử dụng chứng cứ khoa học trong phát hiện, xử lý vi phạm. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế được mở rộng, phục vụ đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên biên giới, trong đó có tội phạm về tài nguyên, động vật hoang dã và an toàn thực phẩm.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và trao tặng Huân chương Chiến công cho các cá nhân Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và là nguồn động viên đối với cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong tổng thể chiến lược gìn giữ và bảo vệ môi trường, quyết định thành lập lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách đây 20 năm là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, thể hiện tầm nhìn xa của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an trong việc tăng cường kỷ cương và hiệu lực thực thi pháp luật, xây dựng lực lượng chuyên trách đấu tranh với các hành vi xâm hại môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và sức khỏe của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, khen ngợi những đóng góp tích cực và có hiệu quả của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong 20 năm qua; chúc mừng các đồng chí được đón nhận Huân chương Chiến công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã nhấn mạnh quan điểm phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm. Lần đầu tiên bảo vệ môi trường được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế-xã hội trong cấu trúc trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia, thể hiện yêu cầu mới rất cao của Đảng về bảo vệ môi trường trong kỷ nguyên mới.

Cùng với các quan điểm, chủ trương mới về bảo vệ môi trường, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia, lần đầu tiên Đảng ta cũng nhấn mạnh mục tiêu tổng quát của an ninh quốc gia đó là tạo nền tảng thực hiện thành công các mục tiêu và chủ trương chiến lược của Đảng.

Tư duy, nhận thức mới của Đảng về bảo vệ an ninh môi trường đặt ra trách nhiệm mới rất cao nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Yêu cầu mới đòi hỏi công tác của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong giai đoạn mới phải vươn lên tầm cao mới, với quyết tâm, sự bứt phá rõ rệt hơn hẳn 20 năm qua.

Xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường theo hướng chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa, chủ động tham mưu quản trị rủi ro, nâng cao năng lực, sức chống chịu với tinh thần phòng ngừa là chính, không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường mới là tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần đặc biệt coi trọng và có các giải pháp căn cơ, tạo chuyển biến mang tính đột phá nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình; chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong kết nối, liên thông và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu môi trường với các cơ sở dữ liệu có liên quan để nhận diện, đánh giá, dự báo nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn từ sớm, từ xa; có phương án phòng ngừa, kịch bản ứng phó, đưa phòng ngừa từ sớm, xử lý từ gốc trở thành phương châm hành động của toàn lực lượng.

Từ công tác nắm tình hình, nhận diện nguy cơ và đấu tranh xử lý, phải chủ động tham mưu giải quyết triệt để nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật có liên quan; phải tích hợp bảo vệ môi trường ngay từ khâu hoạch định chiến lược, chính sách và mô hình phát triển của đất nước, mỗi địa phương, trong mỗi quy hoạch, kế hoạch, dự án, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị triển khai hiệu quả tư duy an ninh kiến tạo trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường không chỉ phòng ngừa, xử lý vi phạm, mà phải đóng vai trò kiến tạo, tạo thuận lợi tối đa, nâng cao chất lượng phát triển, đưa bảo vệ môi trường trở thành nguồn lực phát triển kinh tế mới, góp phần kiến tạo nền tảng, hình thành hệ sinh thái an toàn cho nghiên cứu, đổi mới, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ và phát triển hạ tầng số liên quan đến môi trường.

Phòng, chống vi phạm trong lĩnh vực đa dạng sinh học phải kết hợp với tái tạo, phục hồi hệ sinh thái, kiến tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thân thiện để thu hút phát triển du lịch, dịch vụ. Phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên phải hướng đến bảo đảm nguồn tài nguyên bền vững và luôn tự chủ về nguyên liệu sản xuất.

Phòng, chống tội phạm về an toàn thực phẩm bên cạnh việc bảo vệ sức khỏe, đời sống của nhân dân còn góp phần nâng cao giá trị, uy tín của các sản phẩm nông, thủy sản, thực phẩm của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Qua các mặt công tác, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải khẳng định được vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh môi trường, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển “hai con số” và các mục tiêu chiến lược phát triển bền vững, lâu dài của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ tập trung phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Toàn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải dốc toàn tâm, toàn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật.

Kiên quyết đấu tranh với các hành vi gây ô nhiễm nghiêm trọng, khai thác tài nguyên trái phép, xâm hại rừng và đa dạng sinh học, vi phạm trong quản lý, xử lý chất thải, tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, lấy hiệu quả bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống của nhân dân làm thước đo.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị gia tăng đóng góp của Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Việt Nam với hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và các hoạt động hợp tác quốc tế khác, phải chủ động phát hiện, đề xuất để tham gia tích cực, phấn đấu vươn lên dẫn dắt, thể hiện dấu ấn ở một số vấn đề phù hợp với khả năng, điều kiện của Việt Nam, nhất là các vấn đề liên quan Tiểu vùng sông Mekong, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược đối ngoại toàn diện tầm cao mới của đất nước bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trước năm 2030. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, nghiệp vụ sắc bén, am hiểu pháp luật, kỷ luật nghiêm minh và tinh thần phục vụ nhân dân; có kiến thức liên ngành về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, làm chủ khoa học, công nghệ.