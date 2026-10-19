Triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia tại tỉnh Khánh Hòa
Triển khai thực hiện Quyết định số 43, ngày 16-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chế); theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 5611, ngày 25-9-2026, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Trục liên thông văn bản quốc gia tại tỉnh Khánh Hòa.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/multimedia/infographic/202610/infographic-trien-khai-truc-lien-thong-van-ban-quoc-gia-tai-tinh-khanh-hoa-f8e04a6/