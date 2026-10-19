Triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia tại tỉnh Khánh Hòa

Kết quả kiểm toán ngân sách địa phương và báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh (nay là thành phố Quảng Ninh) đã chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác lập, phân bổ dự toán, quản lý chi ngân sách, theo dõi nguồn cải cách tiền lương và thực hiện các dự án đầu tư công. Kiểm toán nhà nước (KTNN) kiến nghị xử lý tài chính hơn 54,8 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại trong quản lý, sử dụng tài chính công.