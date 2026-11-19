Một trong những điểm mới của Thông tư số 149/2026/TT-BCA của Bộ Công an là triển khai tổ địa bàn. Trên cơ sở rà soát thực trạng đội ngũ và đặc điểm từng địa bàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định triển khai tổ chức bộ máy mới tại 77/78 Công an cấp xã; trong đó có 18 đơn vị Công an xã loại 2 được bố trí tổ địa bàn. Công an tỉnh Quảng Trị đã công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; các phòng ban chức năng Công an tỉnh cũng hướng dẫn các nội dung về chức năng, nhiệm vụ đặc thù theo mô hình mới để Công an cấp xã thực hiện.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ Công an các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Ngay sau khi triển khai các tổ địa bàn ở Công an cấp xã, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo yêu cầu Công an các xã, phường, đặc khu trên địa bàn khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm việc bàn giao công tác, hồ sơ, tài liệu, không để gián đoạn nhiệm vụ. Đối với những đơn vị ít thay đổi, tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình hiện có, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình từ cơ sở; những đơn vị có sự thay đổi lớn phải nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm bao quát toàn diện các mặt công tác.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật mới; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình mới là bước quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an cấp xã, xây dựng lực lượng vững mạnh, hiện đại, thực sự gần dân, sát dân, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện quy định mới Thông tư 149/2026/TT-BCA của Bộ Công an.

Đối với Công an các xã, phường, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị yêu cầu tổ chức quán triệt để cán bộ, chiến sĩ nắm vững chức năng, nhiệm vụ theo quy định mới của Thông tư 149/2026/TT-BCA. Đồng thời, cấp ủy và Ban Chỉ huy Công an cấp xã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng giữa các đồng chí phụ trách theo lĩnh vực, địa bàn bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh đúng quy định.

Ngay sau khi tổ chức tổ địa bàn ở Công an cấp xã, tại nhiều địa phương ở Quảng Trị đã phát huy tốt việc thực hiện Thông tư 149/2026/TT-BCA của Bộ Công an. Tổ địa bàn Công an xã Kim Điền đưa chuyển đổi số đến gần người dân qua mô hình “Gian hàng chuyển đổi số”. Mô hình “Gian hàng chuyển đổi số” góp phần đưa các tiện ích công nghệ đến gần hơn với người dân. Đây cũng là cách làm thiết thực nhằm phát huy vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong thực hiện chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm, góp phần xây dựng cộng đồng số văn minh, hiện đại.

Gian hàng của Công an xã Kim Điền trở nên thân thiện, gần gũi với người dân trên địa bàn.

Với chủ đề “Đoàn kết cộng đồng – Kết nối tương lai số”, gian hàng của Công an xã Kim Điền tập trung tuyên truyền các thông điệp thiết thực như “Mỗi người dân một tài khoản số”, “Đi chợ không cần tiền mặt”. Cán bộ Công an xã cùng các ban, ngành, đoàn thể trực tiếp hướng dẫn người dân kích hoạt, tích hợp các tiện ích trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Gian hàng của Công an xã Kim Điền còn phối hợp tổ chức livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương kết hợp hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR, hoạt động thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân. Thông qua mô hình, Công an xã Kim Điền góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công an xã Kim Điền hỗ trợ, phục vụ người dân thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Với quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, các tổ địa bàn Công an xã Gio Linh đã không quản ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật để xuống từng làng, từng khu dân cư hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng các tiện ích số. Các cán bộ, chiến sĩ Công an đã trực tiếp hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin, thao tác trên thiết bị điện tử và giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến căn cước, định danh điện tử, tài khoản VNeID và dịch vụ công trực tuyến.

Công an xã Gio Linh không quản ngày nghỉ xuống các địa bàn dân cư hỗ trợ, phục vụ người dân các thủ tục liên quan đến chuyển đổi số.

Lực lượng Công an xã Gio Linh chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ, giúp các nhóm đối tượng này tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng số. Nhờ đó đến nay trên địa bàn xã Gio Linh đã có 1.044/1.145 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp đăng ký tài khoản nhận chi trả không dùng tiền mặt, đạt 91,2%; số công dân đã đăng ký tài khoản là 461/537, đạt tỷ lệ 85,8%; có 10.807/15.200 công dân có thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực đã tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đạt 71,09%...

Việc thực hiện Thông tư 149/2026/TT-BCA của Bộ Công an ở Công an tỉnh Quảng Trị về việc triển khai tổ địa bàn đang phát huy hiệu quả. Công an cấp xã đã tăng cường hơn nữa việc bám sát cơ sở, gần dân, sát dân. Công an Quảng Trị gắn việc triển khai Thông tư 149/2026/TT-BCA với kế hoạch về tổ chức phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” với chủ đề: Kỷ luật là nền tảng - Trung thành là cốt lõi - Gần dân là thước đo để phục vụ người dân ngày một tốt hơn.