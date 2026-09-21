Triển khai tiêm vắc xin Td cho trẻ 7 tuổi

Nhân viên Trạm Y tế phường Thanh Khê tiêm vắc xin bù liều cho học sinh Trường Tiểu học Hoa Lư. Ảnh: L.H

Đối tượng trọng tâm trong đợt triển khai là trẻ đang học lớp 2 năm học 2026 - 2027. Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ rà soát trẻ đủ 7 tuổi không đi học tại cộng đồng, kể cả trẻ vãng lai, nhằm hạn chế bỏ sót đối tượng thuộc diện tiêm chủng.

Hoạt động tiêm chủng được tổ chức tại các trường tiểu học và các điểm tiêm chủng trên địa bàn xã, phường, với sự phối hợp giữa ngành y tế, ngành giáo dục và chính quyền địa phương.

Theo kế hoạch, các trạm y tế xã, phường phối hợp với nhà trường rà soát, lập danh sách trẻ thuộc diện tiêm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin để phụ huynh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tiêm vắc xin Td và đưa trẻ đi tiêm đầy đủ.

Kế hoạch tiêm vắc xin Td cho trẻ 7 tuổi trên địa bàn thành phố phải hoàn thành trước ngày 31/1/2027, góp phần củng cố miễn dịch phòng bệnh bạch hầu, uốn ván và bảo vệ sức khỏe trẻ em.