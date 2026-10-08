Triển khai tiêm hơn 54.000 liều vắc xin phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục

Cán bộ Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản khu vực VIII triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục cho đàn gia súc trên địa bàn.

Các xã ghi nhận gia súc bị mắc bệnh VDNC gồm: Lùng Tám, Thắng Mố, Cán Tỷ, Quản Bạ, Minh Sơn, Minh Tân, Đường Hồng, Yên Cường, Linh Hồ, Giáp Trung, Yên Lập, Yên Hoa và Bình An. Trước diễn biến của dịch bệnh, ngành chuyên môn và các địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, trong đó đẩy mạnh tiêm vắc xin nhằm tạo miễn dịch, bao vây, khống chế các ổ dịch, hạn chế nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai tiêm 54.650 liều vắc xin phòng bệnh VDNC cho đàn trâu, bò. Trong đó, tại các xã đang có dịch đã tiêm 16.625 liều; các xã chưa có dịch chủ động mua và tổ chức tiêm phòng 38.025 liều. Cùng với tiêm phòng, các địa phương tăng cường theo dõi, giám sát đàn gia súc; kịp thời lấy mẫu xét nghiệm đối với gia súc nghi mắc bệnh; thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các ổ dịch và khu vực có nguy cơ cao.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin VDNC trên địa bàn tỉnh hiện còn thấp, chưa tạo được miễn dịch bảo hộ trên diện rộng; một số địa phương triển khai tiêm phòng chưa quyết liệt, khiến nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan trong thời gian tới ở mức cao. Thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; tập trung khống chế dứt điểm các ổ dịch VDNC, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ khi dịch mới phát sinh.

Đồng thời, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, phấn đấu tỷ lệ tiêm đạt trên 80% tổng đàn; tăng cường kiểm soát vận chuyển, mua bán, giết mổ động vật; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và sử dụng vắc xin phòng bệnh, qua đó kiểm soát dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.