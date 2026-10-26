Triển khai thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp tại công đoàn xã, phường

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa vừa triển khai kế hoạch thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp tại công đoàn các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các công đoàn cơ sở doanh nghiệp chế biến thủy sản tại Khu Công nghiệp Suối Dầu ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm.

Theo đó, nội dung thương lượng tập trung vào tiền lương, trợ cấp, nâng lương, tiền thưởng, bữa ăn và các chế độ khác; mức lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca; bảo đảm việc làm, an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện nội quy lao động. Bên cạnh đó, các bên thảo luận về điều kiện hoạt động của tổ chức đại diện người lao động, quan hệ giữa người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động, cơ chế phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, bình đẳng giới, bảo vệ thai sản, nghỉ hằng năm, phòng, chống bạo lực, quấy rối tình dục tại nơi làm việc và những vấn đề các bên quan tâm.

Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp cùng ngành, nghề tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã có thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp. Mỗi công đoàn xã, phường lựa chọn từ 5 đến 10 doanh nghiệp tham gia thương lượng. Thành phần gồm Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, chủ tịch công đoàn cơ sở các doanh nghiệp tham gia ký kết và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Việc thương lượng đối với các đơn vị đáp ứng yêu cầu về đối tượng, số lượng được thực hiện trong năm 2026; những đơn vị chưa đáp ứng sẽ triển khai trong năm 2027 và các năm tiếp theo.

Việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, tăng thu nhập và nâng cao đời sống người lao động tại các doanh nghiệp cùng ngành, nghề. Đồng thời, thông qua những lợi ích thiết thực, tổ chức công đoàn tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, thu hút đông đảo người lao động, nhất là trong các doanh nghiệp ngành thủy sản tham gia tổ chức công đoàn; từng bước nhân rộng mô hình thỏa ước lao động tập thể nhóm và các cách làm phù hợp. Quá trình thương lượng phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, hợp tác, thiện chí, bình đẳng, công khai, minh bạch; tạo sự đồng thuận của người sử dụng lao động, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia. Các đơn vị tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ của chính quyền và tăng cường phối hợp giữa các cấp, doanh nghiệp. Doanh nghiệp được lựa chọn cần có hoạt động ổn định, phát triển bền vững, bảo đảm chế độ cho người lao động, làm cơ sở xây dựng những thỏa thuận có lợi hơn so với quy định hiện hành tại doanh nghiệp…