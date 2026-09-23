Triển khai thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc lĩnh vực đặc thù. Tập trung thẩm định, xử lý dứt điểm hồ sơ đề án sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng của các bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1/10; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ, kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp của các bộ, ngành, địa phương; đề xuất, kiến nghị và báo cáo kịp thời về những khó khăn, vướng mắc.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ có cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc, Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; xác định rõ phương án đối với từng cơ sở: giữ nguyên và tiếp tục thuộc các bộ, ngành; sáp nhập, tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển giao cho địa phương quản lý. Hoàn thiện hồ sơ đề án sáp nhập, giải thể trường cao đẳng đối với các cơ sở sáp nhập, giải thể, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định để xem xét, quyết định theo thẩm quyền trước ngày 1/10. Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài sản, tài chính, tài sản công, kinh phí,... chuyển tiếp sau sắp xếp; bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí…