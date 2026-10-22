Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026

Thăng Long – Hà Nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến, là nơi hun đúc và trao truyền những phẩm chất thanh lịch, văn minh, trách nhiệm, nghĩa tình qua nhiều thế hệ. Phát huy những giá trị tốt đẹp đó, việc thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh luôn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử của TP, nhiều chuẩn mực đã từng bước đi vào nếp sống của Nhân dân. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến thực chất, bền vững và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 đòi hỏi những việc làm cụ thể, gắn với bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng, lấy giá trị cốt lõi “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo” làm trung tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ lâu dài. Đó là quá trình bền bỉ biến chuẩn mực thành thói quen, biến nhận thức thành hành động, biến giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh của Thủ đô.

Vì vậy, năm 2026, TP Hà Nội tập trung triển khai 10 mô hình “không gian thực hành”, gồm Tuyến phố, khu dân cư văn minh Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; Công sở văn hóa - kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện; Trường học thân thiện - nói lời hay, làm việc tốt - cảnh quan đẹp; Thiết chế văn hóa - thể thao thân thiện - kết nối văn hóa cộng đồng; Gia đình văn hóa - Dòng họ văn minh - Khu dân cư nghĩa tình; Di tích, lễ hội văn minh - an toàn - hiện đại; Thư viện mở - không gian đọc thanh lịch; Người Hà Nội ứng xử đẹp trên không gian mạng; Chợ văn minh - tiểu thương thân thiện; Công dân xanh - hội nhập - thanh lịch, văn minh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, điểm mới trong triển khai năm nay là lượng hóa kết quả thực hiện bằng bộ tiêu chí và thang điểm cụ thể cho từng mô hình. Mỗi xã, phường lựa chọn từ 1 đến 3 mô hình, tổ chức tự đánh giá trên cơ sở hồ sơ minh chứng. TP sẽ kiểm tra thực tế, làm căn cứ biểu dương những mô hình tiêu biểu đạt từ 80 điểm trở lên tại hội nghị tổng kết dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026.

Để các mô hình đạt hiệu quả, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện bằng nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và kết quả; đổi mới tuyên truyền theo hướng gần gũi.

Các đại biểu tại hội nghị.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, đến nay, 126/126 xã, phường cùng các cơ quan cấp TP đã ban hành kế hoạch và đăng ký mô hình phù hợp với thực tiễn, thể hiện sự hưởng ứng tích cực trong triển khai xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Hội nghị là hoạt động nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. Qua Hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội mong muốn tạo chuyển biến từ tuyên truyền sang hành động cụ thể, khuyến khích các cấp, các ngành và Nhân dân cùng thực hiện những chuẩn mực ứng xử thanh lịch, văn minh. Qua đó, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô, xây dựng môi trường sống văn minh và phát triển Hà Nội ngày càng giàu đẹp, hiện đại.