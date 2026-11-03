Triển khai thực hiện phong trào thi đua 'Dân vận khéo' trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2026 - 2030
Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU, ngày 01/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch số 88-KH/ĐU, ngày 14/7/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Đảng bộ UBND tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9471/KH-UBND ngày 29/10/2026 triển khai thực hiện.
Chi tiết Kế hoạch số 9471/KH-UBND ngày 29/10/2026.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/trien-khai-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-dan-van-kheo-tren-dia-ban-tinh-lai-chau-giai-doan-2026-2030-1025774