Triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng CATP.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Chánh Văn phòng Đảng ủy CATP đã trình bày báo cáo tóm tắt các nghị quyết của Bộ Chính trị. Theo đó, từ cuối năm 2024 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành 10 nghị quyết chiến lược trên các lĩnh vực then chốt: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển các khu vực kinh tế tư nhân, nhà nước, đầu tư nước ngoài; bảo đảm an ninh năng lượng; giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phát triển văn hóa. Các nghị quyết có tính liên thông, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, phát triển con người, tạo động lực tăng trưởng mới và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Chánh Văn phòng Đảng ủy CATP phát biểu tại hội nghị.

Đối với Công an thành phố Hà Nội, yêu cầu đặt ra là cụ thể hóa các chủ trương thành chương trình, kế hoạch, cơ chế chỉ đạo và sản phẩm cụ thể; gắn bảo đảm an ninh, trật tự với tạo môi trường thuận lợi cho phát triển Thủ đô. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng Đảng ủy đã tổng hợp báo cáo của các đơn vị, rà soát văn bản, kết quả và tiến độ từng nghị quyết để phục vụ công tác kiểm việc.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị gắn với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an Thủ đô. Việc triển khai được xác định gắn với yêu cầu lực lượng Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng; không chỉ quán triệt, ban hành văn bản mà tạo ra sản phẩm cụ thể, tác động trực tiếp đến bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Về văn bản cụ thể hóa của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP, đã có 9/10 nghị quyết đã có văn bản chính thức của Đảng ủy để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện; 5/10 nghị quyết đã được Đảng ủy CATP chủ động ban hành nghị quyết chuyên đề, gồm Nghị quyết 57, 59, 66, 68 và 70.

Đây là điểm thể hiện rõ tính chủ động của Đảng ủy CATP. Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ CATP và Đảng ủy, chi bộ công an xã, phường đã quán triệt, triển khai các văn bản của cấp ủy để tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Đảng ủy CATP thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP yêu cầu tất cả các phòng chức năng và Công an các phường, xã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, để nghị quyết thực sự đi vào thực tế. Công an thành phố sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của các đơn vị trong thời gian tới.