Triển khai thực hiện nghị quyết về sửa đổi, bổ sung bảng giá đất

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết số 112/2026/NQ-HĐND đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. UBND cấp xã chủ trì đề xuất giá đất đối với các khu vực, vị trí mới hoàn thiện hạ tầng trên địa bàn. Việc đề xuất phải căn cứ vào kết cấu hạ tầng, mặt cắt đường, khả năng sinh lợi, mục đích sử dụng đất và khoảng cách đến các công trình hạ tầng tương đương đã có giá đất; bảo đảm tính khách quan, công khai và minh bạch.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nghĩa vụ tài chính đất đai cho người dân, doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp đề xuất từ chính quyền cấp xã.

Trên cơ sở đó, Sở trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất xem xét, trình UBND thành phố quyết định giá đất (tạm tính) đối với những khu vực, vị trí, tuyến đường chưa có trong bảng giá đất nhưng đã hoàn thiện hạ tầng. Quy định này không áp dụng đối với việc xác định giá đất dự án có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc giá đất bồi thường, tái định cư.