Triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và chương trình, kế hoạch của tỉnh

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng hơn 8.100 đại biểu tại các điểm cầu.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu, học tập những nội dung cốt lõi, điểm mới và nhiệm vụ trọng tâm trong các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 25-NQ/TW về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng, tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị cũng quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 218-QĐ/TW của Ban Bí thư về chế độ báo cáo; các chỉ thị, kết luận và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến phong trào thi đua trong lực lượng Công an, bảo đảm an ninh kinh tế, quản lý hồ sơ cán bộ, phòng, chống tội phạm, hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày nội dung quán triệt, học tập tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày nội dung quán triệt, học tập tại hội nghị.

Đồng chí Vừ A Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày nội dung quán triệt, học tập tại hội nghị.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp mới; từ đó thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm và cụ thể hóa vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị rà soát nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định rõ nội dung, sản phẩm, tiến độ, người chủ trì và trách nhiệm phối hợp. Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phát huy vai trò người đứng đầu, tập trung lựa chọn, giải quyết những việc khó, điểm nghẽn trong quý IV/2026 và những năm tiếp theo. Ban Tổ chức Tỉnh ủy lựa chọn những việc khó, việc mới; đồng thời lựa chọn, giao nhiệm vụ để thử thách, rèn luyện và đánh giá cán bộ, qua đó tạo chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng và rèn luyện cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, gắn việc triển khai các nghị quyết với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và những năm tiếp theo với tinh thần “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng, làm ra sản phẩm”. Giữ vững quốc phòng, an ninh; chủ động phòng ngừa, xử lý các nguy cơ từ sớm, từ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện nghiêm các kế hoạch về bảo đảm an ninh kinh tế, phòng, chống tội phạm; nắm chắc tình hình tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa; tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh.