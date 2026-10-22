Triển khai thực hiện nghị quyết bằng kết quả cụ thể

Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Do đó, nhiều chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương và Đảng bộ thành phố đã mở ra những không gian, động lực và cơ hội mới.

Hành động quyết định kết quả

Tại hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết số 05), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Vũ Hồng Văn nêu rõ: Đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm là mệnh lệnh hành động đối với hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) lần thứ I, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển vùng Đông Nam Bộ, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới bằng kết quả cụ thể, đo đếm được, kiểm chứng được trong thực tiễn.

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (bìa phải) kiểm tra dự án Sân bay Long Thành, ngày 4-10-2026. Ảnh: Lê Lâm

Đồng Nai sở hữu nền tảng phát triển hiếm có: cửa ngõ vùng Đông Nam Bộ với tâm điểm là Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, các tuyến đường cao tốc và hạ tầng kết nối vùng, hệ thống công nghiệp lâu năm và mạng lưới logistics - cảng biển hoàn chỉnh. Những lợi thế ấy chỉ có giá trị khi được chuyển hóa bằng quyết sách đúng, tổ chức thực hiện quyết liệt và kết quả cụ thể trên từng công trình, từng dự án, từng nhiệm vụ. Chỉ cần chậm trong một khâu trọng yếu, lợi thế sẽ suy giảm và cả guồng máy phát triển có thể bị kéo lùi.

Trung ương đặt niềm tin, nhân dân đang kỳ vọng. Để biến những nội dung trong Nghị quyết số 05 thành những kết quả cụ thể, thời gian qua, toàn hệ thống chính trị của thành phố Đồng Nai đang chứng minh sự thay đổi về tư duy từ “làm cho xong việc” sang “điều hành theo mục tiêu, tiến độ, sản phẩm và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trách nhiệm”.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 05, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và 99 Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã đăng ký với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 821 công trình, phần việc, nhiệm vụ. Các công trình, phần việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tháo gỡ, giải quyết dứt điểm việc khó, điểm nghẽn, vấn đề tồn đọng kéo dài tại các địa phương, đơn vị. Tính đến ngày 30-9, có 228/821 công trình, phần việc đã hoàn thành (đạt 27,77%).

Hàng ngàn công trình, phần việc đã được đăng ký thực hiện

Ngoài các công trình, phần việc, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và 99 Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã đăng ký với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thì các địa phương, đơn vị đã đăng ký với cấp ủy cấp mình 4.626 công trình, phần việc để thực hiện Nghị quyết số 05. Hiện nay, các công trình, phần việc này đang được các đơn vị thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Qua theo dõi của Ban Tuyên giáo Thành ủy, giai đoạn đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay mang tính đột phá, sáng tạo có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế - xã hội tại các địa phương, đơn vị.

Tiêu biểu như phường Đồng Xoài có mô hình Trạm công dân số, bố trí robot tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường để hỗ trợ, hướng dẫn người dân quy trình giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp thông tin về giấy tờ, thời gian làm việc, tình trạng xử lý hồ sơ... Từ đó, giúp giảm thời gian chờ đợi và hạn chế việc người dân phải hỏi trực tiếp cán bộ.

Xã Bù Đăng thành lập 7 tổ công tác đến nhà dân hỗ trợ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến ngày 1-10, có 38 hồ sơ hoàn thành, được UBND xã ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao tận nhà người dân; qua đó, người dân có thêm cơ hội, điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Cùng với thực hiện Nghị quyết số 05, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) lần thứ I, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, trên bình diện chung của toàn thành phố, 9 tháng của năm 2026, ghi nhận những kết quả nổi bật.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố, từ ngày 1-1-2026 đến 28-9-2026, Đồng Nai đã cấp mới 65 dự án FDI với tổng vốn 873,59 triệu USD; có 98 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng khoảng 965,36 triệu USD; vốn đầu tư trong nước đạt khoảng 8.374 tỷ đồng. Hệ thống khu công nghiệp hiện thu hút khoảng 800 ngàn lao động, đóng góp lớn cho sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, việc làm và nguồn thu ngân sách của thành phố.

Tính đến nay, các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao trên địa bàn Đồng Nai đã thu hút 2.813 dự án của nhà đầu tư đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó có 1.966 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 847 dự án trong nước.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út, từ đầu năm 2026 đến nay, Thành ủy, UBND thành phố tập trung lãnh đạo, điều hành tăng trưởng kinh tế với mục tiêu đề ra là 11%. Ngay từ đầu năm 2026, UBND thành phố đã chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động và kịch bản tăng trưởng; tổ chức phân công, giao mục tiêu cho các ngành, lĩnh vực; thành lập Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước thành phố giai đoạn 2026-2030.

Sau 9 tháng của năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP ước tăng 10,01%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 79,9 ngàn tỷ đồng, đạt 80% dự toán được giao. Giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 30-9-2026 đạt hơn 18,65 ngàn tỷ đồng, đạt khoảng 68,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong 9 tháng của năm 2026, trên địa bàn Đồng Nai có khoảng 6,1 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 255,7 ngàn tỷ đồng...

Từ những nền tảng đạt được, thành phố Đồng Nai đang quyết tâm để đạt những dấu mốc quan trọng hơn. Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đã xác lập tầm nhìn xây dựng Đồng Nai trở thành đô thị sân bay, đô thị ven sông, đa trung tâm, đa mục tiêu, xanh, thông minh; trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ và kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế. Đến năm 2065, trở thành thành phố kết nối toàn cầu, thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc cao trên thế giới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, ngày 2-10-2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố VŨ HỒNG VĂN truyền đi thông điệp: Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng toàn Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố tiếp tục đoàn kết, hành động quyết liệt, hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng để Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, ngày 2-10-2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Vũ Hồng Văn nhấn mạnh: Việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW không dừng ở học tập, quán triệt hay ban hành kế hoạch. Mỗi định hướng lớn phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, cơ chế, đề án, dự án, nguồn lực và tiến độ. Kết quả thực hiện nghị quyết phải nhìn thấy được bằng công trình, dự án, doanh nghiệp, việc làm, nguồn thu và chất lượng sống của nhân dân.