Triển khai thực hiện kịch bản khung ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống khi xảy ra đa khủng hoảng

Phương châm của kế hoạch là ứng phó chủ động, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, an toàn, linh hoạt và hiệu quả tối ưu, vận hành theo phương châm “ba sẵn sàng”: chủ động phòng tránh; bố trí ứng phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và hiệu quả “bốn tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ trong ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa lực lượng công an, quân đội, các sở, ban, ngành và các đơn vị, địa phương cấp xã; tuyệt đối không chủ quan, không để bị động, bất ngờ; lấy người dân làm trung tâm; dữ liệu làm nền tảng; khoa học công nghệ làm công cụ; pháp lý làm hành lang thực thi.

Công tác ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống trường hợp xảy ra đa khủng hoảng đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy Đảng, sự quản lý chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất của chính quyền từ thành phố đến địa phương.

Thành phố sẽ huy động các lực lượng trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy định pháp luật. Ngoài phương tiện thông thường hiện có, khi cần thiết phải huy động phương tiện chuyên dụng, hiện đại, hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông. Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), thông tin vệ tinh, mạng lưới cảm biến, hệ thống cảnh báo sớm trong quá trình xử lý tình huống đa khủng hoảng...

Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như: nhận diện, phân loại cấp độ đa khủng hoảng và biện pháp ứng phó; thiết lập cơ chế chỉ huy điều hành và ứng dụng công nghệ trong công tác phòng ngừa, ứng phó; xây dựng phương án hiệp đồng liên ngành và hậu cần chiến lược; chú trọng công tác truyền thông; khôi phục, tái thiết và đánh giá rút kinh nghiệm; tổ chức tập huấn, diễn tập thực chiến.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch.