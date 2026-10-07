Triển khai thực hiện Dự án Nâng cấp đường Lò Gạch - cầu Nước Trong

Đường Lò Gạch - cầu Nước Trong kết nối từ quốc lộ 51 đến 2 khu công nghiệp Long Đức, An Phước. Ảnh tư liệu

Theo đó, đường Lò Gạch - cầu Nước Trong sẽ được nâng cấp với quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, nền đường rộng 45m. Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các thủ tục có liên quan, phấn đấu sớm khởi công, đầu tư hoàn chỉnh tuyến, bảo đảm kết nối quốc lộ 51 với các khu công nghiệp Long Đức, An Phước trong năm 2027.

Đường Lò Gạch - cầu Nước Trong có chiều dài gần 4km, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối quốc lộ 51 với 2 khu công nghiệp Long Đức, An Phước. Đây là tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện đông, nhất là xe container, xe tải chở nguyên vật liệu và các phương tiện đưa đón công nhân, xe cá nhân của người lao động.

Tháng 7-2026, Dự án Sửa chữa tuyến đường Lò Gạch - cầu Nước Trong với kinh phí 8,3 tỷ đồng do UBND xã An Phước, thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư đã được triển khai thực hiện. Đơn vị thi công đã xử lý các vị trí hư hỏng, dặm vá và thảm lại mặt đường; đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến. Dự án hoàn tất thi công trong tháng 9-2026, cơ bản bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến. Hiện nay, đường Lò Gạch - cầu Nước Trong có quy mô 4 làn xe.