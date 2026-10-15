Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035 cùng các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng BCĐ: Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng đồng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã công bố Quyết định số 1966/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập BCĐ Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035.

Lãnh đạo Bộ Tài chính thông qua một số nội dung trọng tâm Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Các điểm cầu dự hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 được phê duyệt trên cơ sở hợp nhất 4 chương trình MTQG gồm: Chương MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG về phát triển văn hóa; Chương trình MTQG hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Chương trình MTQG về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về cơ chế chỉ đạo, điều phối, phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Trên cơ sở nội dung được quát triệt tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã phân tích làm rõ những nội dung cần thống nhất trong tổ chức thực hiện cùng những đề xuất, kiến nghị nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chương trình.

Tham gia phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh những kết quả đạt được của tỉnh trong thực hiện các chương trình MTQG thời gian qua; đồng thời nêu rõ quan điểm chỉ đạo trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 cùng những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Với tinh thần lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trước mắt tỉnh Thanh Hóa sẽ kiện toàn BCĐ và bộ phận điều phối theo mô hình mới; rà soát phân loại nhiệm vụ, các dự án chuyển tiếp, bảo đảm chính sách hỗ trợ người dân không bị gián đoạn; đồng thời ban hành nguyên tắc, tiêu chí phân bổ, mức vốn đối ứng theo quy định mới.

Tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương bảo đảm các hướng dẫn được thống nhất, đầy đủ và triển khai hiệu quả tại cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ: Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 có nhiều điểm mới về cơ chế quản lý và phân cấp, hướng tới tăng quyền chủ động của địa phương.

Đây là chương trình tích hợp nhiều nhiều lĩnh vực, đối tượng, nguồn lực và liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các nhóm yếu thế, đối tượng chính sách. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải tổ chức thực hiện thống nhất, liên tục và không để việc chuyển sang chương trình mới làm gián đoạn các chính sách, nhiệm vụ và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Thủ tướng nhấn mạnh: Để thực hiện hiệu quả chương trình đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao từ các cấp, các ngành và địa phương; lấy người dân làm chủ thể thay vì chỉ là đối tượng nhận hỗ trợ thụ động. Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện chương trình theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội, Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời nhấn mạnh, các cơ quan được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và kết quả thực hiện.

Thủ tướng nêu rõ: Việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 là nhiệm vụ chính trị lớn, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Vì vậy các bộ, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn nữa và tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa, góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại, giảm nghèo bền vững, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa sau hội nghị của Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp, phương án triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu đặt ra.