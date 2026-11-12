Triển khai thực hiện Chương trình 'Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035' trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Thực hiện Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 336/QĐ-TTg). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 9357/KH-UBND ngày 26/10/2026 triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-ho-tro-hoc-sinh-sinh-vien-khoi-nghiep-giai-doan-2026-2035-tren-dia-ban-tinh-lai-chau-538784