Triển khai thực chất Bộ Chỉ số phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và trách nhiệm giải trình

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu Thanh tra Chính phủ đến các bộ, cơ quan ngang bộ và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên của Thanh tra Chính phủ phổ biến, hướng dẫn những nội dung trọng tâm về việc triển khai thực hiện Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quyết định số 968/QĐ-TTCP ngày 21/10/2026 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, làm rõ những nội dung cần lưu ý, giúp các đại biểu nắm vững nội dung, yêu cầu và cách thức triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nâng cao hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Kết luận hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn khẳng định việc ban hành và triển khai Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg và Quyết định số 968/QĐ-TTCP có ý nghĩa quan trọng trong đổi mới phương pháp đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nâng cao hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu kỹ nội dung 2 quyết định và các văn bản hướng dẫn liên quan; chủ động tổ chức triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm đồng bộ về nhận thức, phương pháp và cách làm, tránh đùn đẩy trách nhiệm.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn lưu ý việc đánh giá phải bảo đảm khách quan, thực chất, có đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và thời hạn theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo ngay sau hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh, việc áp dụng các bộ chỉ số và tiêu chí mới này là bước đột phá trong đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ.

Đây là công cụ thiết thực để các cơ quan quản lý nhà nước nhận diện đúng tồn tại, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính và phục vụ Nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo quán triệt nội dung hai Quyết định đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xác định đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống hành chính, tuyệt đối không giao khoán cho cơ quan thanh tra; kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, chạy theo thành tích hay hợp thức hóa hồ sơ.

Đối với việc thực hiện Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các đơn vị phải chủ động rà soát sát thực tế ngành, địa phương mình. Trong đó, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực có nguy cơ cao như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, tài chính, ngân sách, tài sản công, mua sắm công, công tác cán bộ và giải quyết thủ tục hành chính. Mọi đánh giá phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu kiểm chứng minh bạch.

Đối với Quyết định số 968/QĐ-TTCP về hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình, cần lập danh mục đầy đủ các vụ việc, yêu cầu giải trình, bảo đảm mỗi vụ việc có hồ sơ, tài liệu riêng biệt.

Đồng thời, gắn việc nâng cao hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình với việc nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ hoặc giải trình qua loa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh khẩn trương hệ thống hóa quy định, biểu mẫu để ban hành văn bản chỉ đạo thống nhất; biên soạn tài liệu hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu; chủ động tháo gỡ vướng mắc, kiểm tra nghiêm ngặt tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ tự đánh giá và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường bố trí cán bộ đủ năng lực làm đầu mối chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh để theo dõi, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh từ cơ sở.