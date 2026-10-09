Triển khai Thông tư 50/2026/TT-NHNN: Nâng cao năng lực quản trị, củng cố an toàn hệ thống ngân hàng

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN; NHNN các Khu vực, Hiệp hội Ngân hàng, các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, nhóm công tác ngân hàng và một số công ty tư vấn, kiểm toán.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đoàn Thái Sơn nhấn mạnh, Thông tư số 50/2026/TT-NHNN là bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, góp phần đổi mới phương thức quản lý, giám sát và quản trị rủi ro ngân hàng theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đoàn Thái Sơn phát biểu tại Hội nghị

Theo Phó Thống đốc, mục tiêu xuyên suốt của việc hoàn thiện các quy định về an toàn hoạt động ngân hàng là nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa phương pháp kiểm soát rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng trước những biến động ngày càng phức tạp của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Do đó, quá trình xây dựng chính sách đòi hỏi phải cân đối giữa yêu cầu tiệm cận các chuẩn mực quốc tế với đặc thù của thị trường Việt Nam, đồng thời thiết kế lộ trình triển khai phù hợp với điều kiện và khả năng chuẩn bị nguồn lực của các tổ chức tín dụng.

Để triển khai hiệu quả Thông tư, Phó Thống đốc yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các quy định; rà soát thực trạng hoạt động, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nguồn lực triển khai theo đúng lộ trình. Các ngân hàng có đủ điều kiện được khuyến khích chủ động chuẩn bị để sớm áp dụng các quy định của Thông tư.

Đặc biệt, Phó Thống đốc nhấn mạnh các tổ chức tín dụng cần chuyển từ tư duy tuân thủ các tỷ lệ an toàn đơn thuần sang chủ động sử dụng các quy định như công cụ quản trị rủi ro thực chất, qua đó nâng cao chất lượng quản trị và bảo đảm hoạt động an toàn, lành mạnh.

Ông Nguyễn Đức Long - Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Đối với các đơn vị thuộc NHNN, Phó Thống đốc yêu cầu triển khai nghiêm túc các quy định theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, đồng thời chủ động rà soát, giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn khẳng định, việc triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Thông tư số 50/2026/TT-NHNN sẽ góp phần nâng cao năng lực quản trị rủi ro, củng cố an toàn hệ thống ngân hàng, hướng tới mục tiêu phát triển an toàn, ổn định, bền vững và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Đức Long - Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng cho biết, NHNN đã và đang hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực Basel III và thông lệ quốc tế.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong đó, Thông tư số 50/2026/TT-NHNN góp phần hoàn thiện các quy định về an toàn hoạt động ngân hàng theo hướng đồng bộ, gắn yêu cầu tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ an toàn với nâng cao chất lượng quản trị, kiểm soát rủi ro và khả năng chống chịu của các ngân hàng trước những biến động của thị trường.

Tại Hội nghị, đại diện Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã giới thiệu những nội dung trọng tâm, các quy định mới của Thông tư số 50/2026/TT-NHNN và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời trao đổi, giải đáp các thắc mắc, vướng mắc của các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, góp phần thống nhất cách hiểu và áp dụng các quy định trong thực tiễn.

Từ phía các NHTM, bà Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đánh giá, việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 50/2026/TT-NHNN là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ quản lý các tỷ lệ an toàn hoạt động ngân hàng, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế Basel III. Đặc biệt, việc bổ sung các quy định về tỷ lệ khả năng chi trả (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) sẽ thúc đẩy các ngân hàng nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản, chủ động cân đối nguồn vốn, góp phần tăng cường sự an toàn và phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng.

Đối với SHB, bà Ngô Thu Hà cho biết, ngân hàng đã chủ động triển khai lộ trình nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế từ những năm trước, trong đó chú trọng việc đo lường và quản lý rủi ro thanh khoản theo Basel III. Từ năm 2025, SHB đáp ứng các tỷ lệ về thanh khoản theo chuẩn Basel III và được tổ chức kiểm toán quốc tế KPMG xác nhận. Để đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 50, ngân hàng cũng đã có sự chuẩn bị về nguồn vốn, tăng trưởng huy động và cân đối dư nợ tín dụng. Theo lãnh đạo SHB, đến nay, ngân hàng cơ bản đã đáp ứng được một số tiêu chuẩn trước thời hạn yêu cầu theo lộ trình áp dụng trong những năm tới.

Về tình hình hoạt động, Tổng Giám đốc SHB cho biết, Ngân hàng tiếp tục duy trì tăng trưởng huy động vốn tích cực, gắn với việc chủ động cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng đi đôi với an toàn thanh khoản. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản của SHB duy trì ở mức khoảng 16–17%, cao hơn mức tối thiểu 10% theo quy định hiện hành; tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) ở mức khoảng 80%, thấp hơn giới hạn tối đa 85% theo quy định đang áp dụng. Các chỉ tiêu này cho thấy SHB duy trì dư địa an toàn thanh khoản, tạo điều kiện thuận lợi để Ngân hàng chủ động thích ứng với các yêu cầu quản lý ngày càng cao.

"Trong thời gian tới, SHB tiếp tục ưu tiên phát triển nguồn vốn huy động ổn định từ khách hàng, tăng cường quản trị cân đối kỳ hạn và cơ cấu nguồn vốn, đồng thời triển khai các giải pháp củng cố năng lực tài chính, nâng cao chất lượng quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế. SHB xác định việc chủ động đáp ứng các chuẩn mực an toàn không chỉ nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước mà còn là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố niềm tin của khách hàng, đối tác và nhà đầu tư, hướng tới mục tiêu tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững", bà Hà thông tin thêm.